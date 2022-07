Acusan a joven de intentar secuestrar un bebé de una maternidad en Moreno Valley

Una mujer de 23 años que, supuestamente se hizo pasar por enfermera y trató de arrebatarle un recién nacido a su madre en el hospital de la Universidad de Riverside Center, en Moreno Valley, fue acusada de secuestro y otros delitos.

Jesenea Miron de Moreno Valley fue arrestada y registrada en la cárcel Robert Presley en Riverside el jueves por la noche luego de una investigación realizada por el Departamento del Sheriff del condado de Riverside. Miron está detenida en lugar con una fianza de $1 millón.

Además de cargos de secuestro, está acusada de robo de niños y una acusación de aumento de la pena de privar a un niño de su progenitor.

Miron estaba programada para hacer su aparición inicial en la corte el martes por la tarde en el Riverside Hall of Justice.

Según el sargento del alguacil, Richard Fransik, alrededor de las 10:30 am del jueves, la acusada accedió al campus del centro médico en Cactus Avenue y se identificó como una enfermera recién contratada, lo que le permitió ingresar a la sala de maternidad.

Fransik alegó que mientras estaba en la sala, Miron entró en una habitación ocupada por una mujer y su hija pequeña, identificada en los documentos judiciales solo con las iniciales "Z.B".

La acusada se presentó como enfermera, según Fransik. “Mientras estaba dentro de la habitación del paciente, ella intentó tomar al recién nacido'', dijo.

El oficial agregó que “la sospechosa fue confrontada por el personal del hospital, quien luego notificó a seguridad".

Los documentos de la corte indicaron que el bebé estuvo brevemente con la acusada, pero no fue sacado del hospital y no sufrió daños, ni la madre, cuya identidad no fue revelada.

Miron huyó antes de que los agentes asignados al centro médico pudieran aprehenderla. Sin embargo, los detectives hicieron un seguimiento y pudieron obtener evidencia que confirmara su identidad, según Fransik.

Se entregó una orden de registro en su residencia en Weber Avenue el jueves por la noche, lo que resultó en la incautación de "elementos de valor probatorio", dijo el sargento.

Miron fue detenida sin incidentes. "Estamos trabajando con el Departamento del Sheriff para investigar cómo el sospechoso accedió a la habitación del paciente e interactuó con la familia", dijo el viernes la directora general del hospital, Jennifer Cruikshank.

“Nuestros protocolos de seguridad han sido revisados ​​y reforzados, y tenemos agentes del alguacil adicionales en el campus'', agregó Cruikshank.

Ella le dio crédito a su personal de vigilancia que evitó el secuestro.

Se desconocía un posible motivo de las supuestas acciones de Miron. No tiene antecedentes documentados de condenas por delitos graves o menores en el condado de Riverside.