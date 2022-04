Acusan a hombre de matar a otro hombre mientras paseaba a su perro en Mid-City

Un hombre de Texas fue arrestado y acusado de dispararle a un hombre de 52 años que murió mientras paseaba a su perro en el área de Mid-City de Los Ángeles en marzo, dijo el jueves el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles presentó cargos contra Cliffton Kamal Styles, de 21 años, de San Marcos, Texas.

La víctima, identificada como Marcos Sandoval, paseaba a su perro a las 5 a. m. del 12 de marzo de 2022 en el área de Genesee Avenue y Saturn Street.

Un sedán de color oscuro se detuvo cerca de él y salió del auto. Después de un "intercambio de palabras", el sospechoso fue acusado de disparar varios tiros antes de volver a subir al automóvil y marcharse.

La cámara de seguridad de un vecino capturó los dos disparos fatales y al perro del hombre corriendo de regreso a casa después del incidente.

Sandoval fue encontrado a las 6:15 a.m. por alguien que pasaba, y los paramédicos luego lo declararon muerto en la escena.

El perro no resultó herido y regresó a casa por su cuenta.

Los vecinos, algunos de los cuales fueron despertados por los disparos, están perturbados por el incidente.

"Nunca antes había visto algo así por aquí", dijo Shirley Dionzon. "Si alguien recibió un disparo allí mismo, quién sabe quién fue, quién disparó. Ahora tengo mucho miedo".

Otra vecina, demasiado asustada para mostrar su rostro ante la cámara, dice que la discusión entre los dos hombres la despertó antes de que se disparara el arma.

"Me desperté con dos hombres, lo que sonaba como una discusión", le dijo a NBC4. "No gritar sino hablar en voz alta, lo que me pareció inusual, [es un] vecindario súper tranquilo".

Ella dice que sonaba como si los dos hombres se conocieran, pero no podía entender de qué estaban discutiendo. Entonces, escuchó disparos.

"Este es un vecindario donde la gente se levanta temprano, pasea a sus perros, corre, es algo que hacemos mi esposo y yo, así que la idea de que alguien se detenga en una esquina y le dispare a alguien mientras pasea al perro es horrible", dijo.