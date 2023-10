Acusan a hombre de hacerse pasar por un agente del FBI en el sur de California

Un hombre parado junto a una camioneta con luces intermitentes rojas y azules en un estacionamiento de Banning se identificó como un agente del FBI ante la policía antes de ser arrestado bajo sospecha de hacerse pasar por un oficial del orden público, según las autoridades.

Los oficiales acudieron el martes por la noche al estacionamiento en la cuadra 300 de South Highland Springs Avenue. Después de identificarse como agente del FBI, el hombre mostró a los agentes credenciales fraudulentas, dijo la policía.

"Durante el contacto, el hombre no cooperó y peleó con los agentes", dijo la policía de Banning en un comunicado.

El hombre de 40 años, identificado como Héctor Francisco Ponce, de Banning, fue arrestado y fichado bajo sospecha de hacerse pasar por un oficial del orden público, resistirse a un oficial del orden público e intentar tomar el arma de fuego de un oficial del orden público mientras se resistía.

Se programó una fecha inicial de audiencia para el próximo mes, según los registros de la cárcel del condado de Riverside. No quedó claro de inmediato si Ponce tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

La policía pidió a cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con el sospechoso que se comunicara con el departamento al 951-922-3170.

