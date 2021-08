Acusan a guardia de seguridad de disparar mortalmente a jornalero

En Panorama City, un jornalero que otros trabajadores dicen había caído en la indigencia, terminó sin vida después de que fue baleado por un guardia de seguridad.

El incidente sucedió el jueves aproximadamente a las 3 p.m. y como muestra un video que proporcionó uno de los jornaleros, hubo varias personas que vieron lo que sucedió.

Decenas de personas se acercaron a la escena, pues dicen haber escuchado una discusión en que el guardia pedía al indigente que se enjuagaba la cara en una llave, que se retirará del área, pero no lo obedecio, y se dieron los disparos.

“El señor se molestó bastante, y sacó su arma y el muchacho cuando vio que sacó su arma, él levantó sus manos porque se asustó, como diciendo estoy desarmado, no me disparen, pero el guardia de seguridad no sé que le paso, y aun así le disparó, dándole dos disparos”, dijo Mónica Castillo, una comerciante ambulante que fue testigo del incidente.

“Era jornalero, y antes trabajaba con todos nosotros, lo conocemos todos como ‘El Shevi’, y pues todos estamos muy dolidos por lo que paso”, dijo Selvín Adolfo, un jornalero que conocía a la víctima.

Los jornaleros identificaron a la víctima como Esvín Duran, de Guatemala. Uno de los jornaleros dijo que había vivido con Duran, antes de que terminara en la indigencia.

“Yo lo conozco desde hace alrededor de 12 años, vivió conmigo tres años aproximadamente, y la verdad era un buen muchacho”, dijo Adolfo.

Un caballero que se identificó como un guardia de seguridad fuera de servicio dijo que el guardia involucrado estaba encargado de patrullar todo el estacionamiento en el centro de compras que se conoce como The Plant. También le dijo a Telemundo 52 que la compañía para la que trabajaban no les permite utilizar ningún tipo de arma.

En un comunicado la compañia Allied Universal informó lo siguiente:

“Estamos tratando este asunto con la máxima seriedad y cooperando con la policía. El empleado involucrado ha sido despedido”.

La policía identificó al guardia como William Karris de 63 años.

“Lo miro como si está dentro de mis ojos, y no se me borra esa imagen del guardia con la pistola disparándole, es bien fuerte”, dijo Adolfo.

Karris fue arrestado por asesinato, y el caso será presentado ante la fiscalía.

Los jornaleros le dijeron a Telemundo 52 que después de lo sucedido, jamás habían visto a ningún guardia de seguridad patrullando el estacionamiento.