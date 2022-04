Acusan a familia de acogida a las niñas Turpin de abuso en Perris

Una pareja de crianza temporal y su hija adulta, de Perris, acusados de abusar de dos niñas rescatadas de un hogar que dicen que sus padres habían convertido en una prisión para ellas y sus hermanos se declararon inocentes el viernes de cargos por delitos graves.

Marcelino Camacho Olguín, de 63 años, Rosa Armida Olguín, de 58, y Lennys Giovanna Olguín, de 37, fueron arrestados y acusados ​​en noviembre de casi una docena de delitos, que incluyen crueldad infantil, encarcelamiento falso e intimidación de testigos.

Marcelino Olguín también fue acusado de múltiples cargos de actos lascivos con un niño menor de 14 años.

El trío fue procesado ante el juez de la Corte Superior del condado de Riverside, Sean Crandell, quien programó una conferencia de resolución de delitos graves para el 6 de junio en el Salón de Justicia de Riverside.

Marcelino Olguín está libre con una fianza de $200,000, mientras que Rosa y Lennys Olguín están libres con una fianza de $50,000 cada una.

Según los documentos judiciales, dos de las niñas pertenecientes a David Allen Turpin y su esposa, Louise Ann Turpin, fueron colocadas con los padres de acogida y su hija en 2018, unos meses después de su expulsión de la casa de Turpin en la misma ciudad.

Las chicas Turpin fueron identificadas solo como Jane Does en la denuncia penal.

Alega que Marcelino Olguín fijó su atención en las hermanas, mientras que otra niña, identificada solo por las iniciales "J.P.", fue abusada físicamente por los imputados, pero no agredida sexualmente.

Los presuntos delitos ocurrieron entre abril de 2018 y marzo de 2021.

Según los investigadores, Marcelino supuestamente besó a las víctimas y les dijo que no usaran camisetas. Hubo otros presuntos actos de tocar a los niños, a quienes los acusados ​​también alentaron a pelear, según documentos judiciales.

A las niñas Turpin se les dijo que si no cumplían con las demandas de los acusados, no podrían volver a ver a sus hermanos mayores, alegan documentos judiciales.

Los acusados ​​no tienen antecedentes documentados de condenas por delitos graves.

No está claro cuánto tiempo habían sido designados padres adoptivos en el sistema de cuidado de dependientes del condado, que ha estado bajo un intenso escrutinio desde que surgieron las acusaciones, así como otras pruebas de mala gestión por parte del Departamento de Servicios de Protección Infantil y la Oficina del Tutor Público del condado.

En octubre, la Junta de Supervisores contrató al exjuez federal de distrito Stephen Larson y a los abogados de planta de su bufete de abogados con sede en Los Ángeles para realizar una investigación de las agencias, que se espera que concluya en mayo.

Un documental de ABC transmitido en noviembre descubrió que la vida no había mejorado mucho para la mayoría de los 13 hermanos Turpin después de que fueron sacados de la residencia de sus padres en enero de 2018. En ese momento, sus edades oscilaban entre los 2 y los 29 años.

El documental presentaba al fiscal de distrito Mike Hestrin, cuyo personal se ha mantenido en contacto con los niños Turpin. Hestrin dijo que varias víctimas "vivían en la miseria".

"Viven en vecindarios asolados por el crimen. Hay dinero para su educación. No pueden acceder a él", dijo Hestrin. "Esto es inimaginable para mí, que podríamos tener el peor caso de abuso infantil que he visto jamás visto, y luego no seríamos capaces de reunirnos para brindarles las necesidades básicas”.

David Turpin, ahora de 59 años, y Louise Turpin, ahora de 52, fueron sentenciados cada uno de 25 años a cadena perpetua en una prisión estatal en 2019.

Los acusados ​​operaron lo que los fiscales e investigadores describieron como una "casa de los horrores", manteniendo a algunos de los niños enjaulados o encadenados la mayor parte del día, obligándolos a subsistir con sándwiches de mantequilla de maní y burritos, haciéndolos dormir hasta 20 horas diarias, y permitiéndoles ducharse solo una vez al año.

Los padres también cometieron abusos físicos repetidos, lo que resultó en lesiones. Las condiciones se descubrieron en enero de 2018 cuando una de las chicas Turpin, Jordan Turpin, que entonces tenía 17 años, escapó por una ventana y llamó al 911.