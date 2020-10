Acusan a exalguacil de robar ventiladores y armas de fuego del la casa de un hombre que estaba muerto

El Departamento del Sheriff comenzó a investigar después de que el abogado de sucesiones que manejaba el patrimonio del propietario informó que faltaban artículos y proporcionó el video de vigilancia, dijeron las autoridades.

Un exalguacil del condado de Orange fue acusado de robar la casa de un hombre muerto, dijeron los fiscales el jueves.

Steve Hortz, un veterano de 12 años en el Departamento del Sheriff, fue llamado a una casa de Yorba Linda el 20 de julio para verificar el bienestar del propietario. Descubrió que el hombre, que tenía unos 70 años, había muerto por causas naturales, según un comunicado de la oficina del fiscal de distrito del condado.

El video de vigilancia del hogar mostró a Hortz irrumpiendo en la casa una semana después mientras estaba de servicio y en uniforme, alegaron las autoridades. Dejó la puerta abierta y regresó dos veces más en agosto vestido de civil, afirman las autoridades.

Los bienes robados incluían ventiladores de techo y cajas fuertes con 15 pistolas, alegaron los fiscales.

Hortz, de 42 años, fue arrestado el mes pasado y está acusado de tres delitos graves de robo en segundo grado y dos delitos graves de robo mayor de un arma de fuego.

Ante el despido, dimitió el 30 de septiembre, según la fiscalía.

Hortz podría enfrentar más de cuatro años de prisión si es declarado culpable.

No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre. “El hecho de que un solo agente del orden público no cumpla con su juramento no solo empaña la placa de ese agente, sino que empaña la placa de los cientos de miles de honorables agentes del orden que trabajan día tras día para proteger y servir”, dijo el fiscal de distrito, Todd Spitzer, a través de un comunicado.