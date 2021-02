Un estudiante de UCLA de Costa Mesa que fundó una organización política en el campus enfrenta cargos federales por participar en la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, dijeron funcionarios el miércoles.

Christian Secor, de 22 años, fue detenido el martes después de que agentes registraron su casa, dijo la portavoz del FBI Laura Eimiller. Fue acusado de sospecha de agredir, resistir o impedir a los agentes, entrar violentamente y permanecer en terrenos restringidos, desorden civil y obstruir un procedimiento oficial, según una denuncia penal presentada el martes en el Distrito de Columbia.

Secor compareció el martes en la corte federal de Santa Ana, donde un juez de instrucción ordenó que lo detuvieran sin derecho a fianza.

Según una declaración jurada presentada en apoyo de los cargos, se puede ver a Secor en imágenes de video abriéndose paso entre los oficiales que intentan bloquear las puertas que conducen al Capitolio, mientras usa una gorra roja con el lema “Make America Great Again”. También se puede ver en el piso del Senado y sentado en la silla del oficial que preside, mientras lleva una bandera con las palabras “America First”, según el documento.

Bill Kisliuk, director de relaciones de medios de UCLA, no comentó específicamente sobre Secor. “La información sobre esta persona no está disponible para el público”, dijo Kisliuk. “Lo que puedo decirles es que UCLA cree que el ataque del 6 de enero en el Capitolio fue un ataque a nuestra democracia. Como institución, UCLA está comprometida con el respeto mutuo, tomando decisiones basadas en evidencia y usando un debate racional y no violencia física”.

La declaración jurada establece que un compañero de estudios identificó a Secor como un estudiante universitario de UCLA y fundador de America First Bruins, una organización conservadora del campus.

Otras personas que supuestamente lo conocían proporcionaron fotos del acusado participando en un mitin en Huntington Beach y dijeron a los agentes que había escrito en las redes sociales que Estados Unidos debería convertirse en una nación “solo para blancos”, según la denuncia.

El mes pasado, un hombre de Huntington Beach fue arrestado bajo cargos federales de participar en la insurrección del 6 de enero. Mark Steven Simon, de 49 años, fue acusado de delitos menores por ingresar a edificios o terrenos restringidos, actividades ilegales en los terrenos del Capitolio y conducta desordenada.

También en enero, un hombre de Beaumont y empleado de la Administración Federal de Aviación que se suscribió a la teoría de la conspiración de QAnon fue acusado después de supuestamente confesar haber participado en la violación del Capitolio de EEUU, según documentos judiciales.

Kevin Strong, de 44 años, fue acusado de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, entrar o permanecer en un área restringida y ser desordenado o perturbador en un área restringida.