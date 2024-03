Acusan a esposa de millonario de conducta ilegal por de llamadas desde la cárcel de Los Ángeles

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles acusó a Rebecca Grossman, de 60 años, de conducta ilegal y posibles conspiraciones criminales mientras se encontraba en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles desde su condena el 23 de febrero.

Alegando que Grossman abusó de sus privilegios telefónicos, los fiscales presentaron una moción para quitarle el acceso telefónico y limitar las visitas, excepto su abogado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los fiscales también acusan al equipo de defensa de Grossman de obtener ilegalmente información personal del jurado para que un investigador privado se pusiera en contacto con al menos tres miembros del jurado que indicaron que habían sido acosados y contactados sin su consentimiento.

En un expediente de 16 páginas, el fiscal del distrito publicó partes de las llamadas incriminatorias que Grossman tuvo con su hija Alexis y su esposo Peter Grossman que fueron grabadas automáticamente. Estas llamadas incluyen confesiones de violar órdenes judiciales y conspirar para manipular a los testigos.

Está es la cronología de su supuesta mala conducta:

23 de febrero: El día de su condena, Grossman supuestamente le dijo a su hija que desbloqueara el video de la cámara corporal que llevaba el agente, que había sido sellado por un juez. Su hija respondió: “Lo haré”, y su esposo dijo: “Vamos a apagarlo todo”. Grossman continuó preguntando si iban a apelar, su esposo respondió: "Sí" y le recordó que la llamada estaba siendo grabada, a lo que Grossman respondió: "No me importa. Es toda la verdad".

El día de su condena, Grossman supuestamente le dijo a su hija que desbloqueara el video de la cámara corporal que llevaba el agente, que había sido sellado por un juez. Su hija respondió: “Lo haré”, y su esposo dijo: “Vamos a apagarlo todo”. Grossman continuó preguntando si iban a apelar, su esposo respondió: "Sí" y le recordó que la llamada estaba siendo grabada, a lo que Grossman respondió: "No me importa. Es toda la verdad". 24 de febrero : Grossman le dijo a su hija: “Si podemos conseguir que los testigos se presenten y digan que les dijeron que dijeran cosas, esto puede ayudar a conseguir un nuevo juicio”. Grossman declaró más tarde: “Estos fueron los peores jurados. Sabía que eran malos jurados. Todo ese asunto de la selección del jurado no funcionó para nosotros en absoluto”.

: Grossman le dijo a su hija: “Si podemos conseguir que los testigos se presenten y digan que les dijeron que dijeran cosas, esto puede ayudar a conseguir un nuevo juicio”. Grossman declaró más tarde: “Estos fueron los peores jurados. Sabía que eran malos jurados. Todo ese asunto de la selección del jurado no funcionó para nosotros en absoluto”. 25 de febrero: Grossman le dijo a su esposo: "Deberías llamar a Scott Erickson y decirle que grabe un video y que necesita confesar". Su marido respondió: “Sé que necesita confesar, pero ahora mismo ni siquiera puedo hablar del caso, pero ese tipo necesita hacerlo. Estás en la cárcel por él y eso me vuelve loco”.

Durante el juicio, los fiscales dijeron que el entonces novio de Grossman, Scott Erickson, un ex jugador de béisbol profesional, estaba haciendo carreras con Grossman cuando atropelló a los dos niños en Triunfo Canyon Road cerca de Saddle Mountain Drive el 29 de septiembre de 2020. Su equipo de defensa argumentó que Erickson golpeó a los niños primero, pero los fiscales declararon que no había pruebas de esto y que Grossman era el único responsable de la muerte de los niños.

La audiencia para esta moción está fijada para el viernes.

Según el experto legal de NBCLA, Royal Oakes, Grossman podría enfrentar más tiempo tras las rejas si es declarado culpable de conducta ilegal. Incluso si obtiene un nuevo juicio y se revoca la condena, aún podría enfrentar cargos por delitos graves por estas llamadas a la cárcel.

Grossman se enfrenta a una pena de 34 años a cadena perpetua.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.