Acusan a dueño de estudio de baile de agresión sexual a niñas en el condado de Orange

El propietario y operador de un estudio de danza del condado de Orange fue arrestado bajo sospecha de agredir sexualmente a niñas en el estudio, dijo la policía el miércoles.

Mark Chavarria, de 40 años, fue detenido con una fianza de $5 millones en la Cárcel Central del Condado de Orange. El hombre fue arrestado el martes. Se programó una fecha inicial en la corte para el jueves, según indican los registros de la cárcel.

Las acusaciones salieron a la luz después de que varias niñas de entre 12 y 14 años denunciaron múltiples agresiones sexuales en el estudio de danza del Instituto de Artes Chavarria en Anaheim Hills.

Chavarria ha enseñado en estudios de baile en el sur de California y Arizona, dijo la policía.

Las menores que acusaron al instructor son estudiantes actuales y anteriores en el estudio, dijo la policía. Los detectives dijeron que puede haber víctimas que no se han presentado.

No quedó claro de inmediato si Chavarria tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

Se instó a cualquier persona con más información sobre el incidente a llamar a la Policía de Anaheim al 714-765-1969. Las personas que decidan permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al 855-TIP-OCCS.

