Exhibición sobre ranas en el Acuario del Pacifico muestra “un mundo cambiante”

Lo que debes saber “Ranas: Frente a un mundo cambiante” en el Acuario del Pacífico en Long Beach.

La exhibición está incluida en el pago de la entrada.

Vea hábitats, aprenda sobre los ciclos de vida de las ranas y descubra cómo la institución ayuda a la conservación de los anfibios.

El Acuario del Pacifico ofrece a niños y adultos la oportunidad de adentrarse en el universo de las ranas.

Y si bien estos pequeños saltadores son ciertamente bastante lindos, son actores esenciales en muchos ecosistemas. Para honrar a estos dignatarios a menudo húmedos y diminutos, está “Ranas: frente a un mundo cambiante”, la exposición que acaba de debutar en la institución acuática con sede en Long Beach.

El nuevo espectáculo, que se inauguró el 24 de mayo, invita a los visitantes a recorrer más de 20 áreas dedicadas a hábitats, huevos de rana, ranas locales de California y otras áreas que les fascinarán.

Criaturas como el ajolote se destacarán en las exhibiciones, lo que brindará a los fanáticos de las ranas una mirada en profundidad a estos increíbles animales y a algunos de sus parientes anfibios más cercanos, como el tritón.

Y si bien el mundo de las ranas puede ser bastante adorable (no es de extrañar que tantos personajes de dibujos animados y juegos encuentren inspiración en estos atractivos saltadores), la exposición también tiene una nota de urgencia.

“Aprenderás sobre la diversidad de especies y sus adaptaciones únicas, las amenazas que enfrentan y cómo el Acuario está ayudando a salvarlas de la extinción”.

