Actor Alec Baldwin habla públicamente por primera vez tras muerte de directora

El actor Alec Baldwin habló públicamente por primera vez el sábado sobre la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien fue asesinada por una bala disparada con una pistola de utilería disparada por Baldwin en el set de la película "Rust".

Localizado por paparazzi al costado de una carretera en Vermont junto a su esposa Hilaria, Baldwin dijo que no podía comentar sobre la investigación sobre la muerte, que ocurrió el 21 de octubre al sur de Santa Fe, Nuevo México.

“Me ordenó el departamento del alguacil en Santa Fe (no comentar sobre el caso). ... Es una investigación activa en términos de una mujer que murió, era mi amiga ”, dijo Baldwin. "... Éramos un equipo muy, muy bien engrasado filmando una película juntos, y luego sucedió este horrible evento".

Baldwin, que parecía molesto en ocasiones cuando su esposa interrumpió para castigar a los reporteros, confirmó que se había reunido con el esposo de Hutchins, Matthew, y el hijo de 9 años de la pareja, y agregó que el esposo estaba "abrumado por el dolor".

“Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto”, continuó. “Este es un episodio de uno en un billón. Es un evento de uno en un billón. ... Estamos esperando ansiosamente que el departamento del alguacil nos diga lo que ha arrojado su investigación ".

Cuando se le preguntó si volvería a trabajar en un set de filmación que involucrara el uso de armas de fuego reales, Baldwin dijo que no sabría cómo responder esa pregunta, pero agregó que está "extremadamente interesado" en "limitar" el uso de armas de fuego en sets de películas.

“Pero recuerde ... ¿cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años? Esta es America. ¿Cuántas balas se han disparado en películas y televisores antes? ¿Cuántos, miles de millones en los últimos 75 años? Y casi todo sin incidentes. Entonces, lo que tiene que suceder ahora es que debemos darnos cuenta de que cuando sale mal y es esta cosa horrible y catastrófica, deben tomarse nuevas medidas. Pistolas de goma, pistolas de plástico, no en vivo, no hay armamento real en el set. Eso no me corresponde a mí decidirlo. Es urgente que comprenda que no soy un experto en este campo, por lo que cualquier cosa que otras personas decidan es la mejor manera de hacerlo en términos de proteger la seguridad de las personas en los sets de filmación, estoy a favor y cooperaré con eso en de cualquier forma que pueda ".

Baldwin agregó que dudaba que la producción comenzara nuevamente en "Rust".

Mientras tanto, el armero en el set de la película ha negado los informes de que los miembros de la tripulación habían disparado rondas reales con armas de utilería e insistió en que no sabía cómo terminaron las municiones reales en el set. En una declaración conjunta el viernes, los abogados de Hannah Gutierrez Reed llamaron a Hutchins "una inspiración para las mujeres en el cine a quien Hannah admiraba".

“Hannah está devastada y completamente fuera de sí por los eventos que han ocurrido”, dijeron los abogados Jason Bowles y Robert Gorence en el comunicado en nombre de Reed.

“Le gustaría abordar algunas falsedades que se le han dicho a los medios de comunicación, que la han retratado y calumniado falsamente”, dijeron los abogados. “La seguridad es la prioridad número uno de Hannah en el set. En última instancia, este conjunto nunca se habría visto comprometido si no se hubiera introducido munición real. Hannah no tiene idea de dónde vinieron las rondas en vivo.

“Hannah y el maestro de utilería obtuvieron el control de las armas y nunca vio a nadie disparar rondas reales con estas armas y tampoco lo permitiría. Fueron encerrados todas las noches y durante el almuerzo y no hay forma de que ninguno de ellos haya desaparecido o haya sido baleado por miembros de la tripulación. Hannah todavía, hasta el día de hoy, nunca ha tenido una descarga accidental. El primero en este set fue el maestro de utilería y el segundo fue un especialista después de que Hannah le informó que su arma estaba llena de focos ".

Citando a una persona anónima familiarizada con la actividad en el set de "Rust", The Wrap informó el lunes que varios miembros del equipo de filmación habían tomado armas de utilería del set la mañana del tiroteo del 21 de octubre y las usaron para disparar al blanco, con munición real. El arma que Baldwin disparó más tarde durante el ensayo, matando a Hutchins, estaba entre ellos, según The Wrap.

Baldwin, de 63 años, estaba ensayando una escena fuera de una iglesia en el set de la película occidental cuando disparó el arma de utilería, matando a Hutchins de 42 años e hiriendo al director de cine Joel Souza, de 48 años. Baldwin también es productor de la película. . Las autoridades dijeron que la bala golpeó a Hutchins en el pecho y luego se alojó en el hombro de Souza mientras estaba de pie detrás del director de fotografía.

El miércoles, el alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó que el proyectil de plomo aparentemente disparado por Baldwin fue recuperado del hombro del director de cine Joel Souza. La pistola había sido declarada segura por un director asistente en el set que le entregó a Baldwin el arma, pero el descubrimiento de la bala de plomo indica que la pistola en realidad estaba cargada con una bala real, dijo Mendoza.

Mendoza agregó que las personas que inspeccionaron o manipularon el arma de fuego antes de que llegara a Baldwin fueron entrevistadas, "y hay algunas preguntas de seguimiento que debemos hacer".

"Vamos a tratar de determinar exactamente cómo sucedió eso y si deberían haber sabido que había una bala en ese arma de fuego", dijo Mendoza.

Según una declaración jurada presentada la semana pasada en apoyo de una orden de registro en Santa Fe, los investigadores declararon que el primer asistente del director Dave Halls recogió una de las tres armas de un carro móvil que había sido preparado por el armero de producción, Reed.

Halls supuestamente declaró "pistola fría", lo que significa que el arma no estaba cargada, ya que se la estaba entregando a Baldwin. El tiroteo ocurrió momentos después, cuando Baldwin estaba practicando sacar el arma, un revólver Colt calibre .45.

Según otra declaración jurada presentada el miércoles, Hall reconoció a los investigadores que no revisó todas las balas del arma antes de entregársela a Baldwin y declararla como una "pistola fría", según informes de los medios de comunicación de Nuevo México. Dijo a los investigadores que Reed le mostró el arma antes y que “solo recordaba haber visto tres balas. Dijo que debería haberlos revisado todos, pero no lo hizo, y no podía recordar si ella (Reed) hizo girar el tambor ".

En su declaración del viernes, los abogados de Reed describieron las condiciones generales "inseguras" en el conjunto de "Rust".

“Hannah fue contratada para dos puestos en esta película, lo que hizo que fuera extremadamente difícil concentrarse en su trabajo como armero”, dijeron. “Luchó por el entrenamiento, los días para mantener las armas y el tiempo adecuado para prepararse para los disparos, pero finalmente fue rechazada por la producción y su departamento. Todo el conjunto de producción se volvió inseguro debido a varios factores, incluida la falta de reuniones de seguridad. Esto no fue culpa de Hannah ".

Mendoza dijo el miércoles que los investigadores incautaron más de 500 rondas de munición del set, una aparente mezcla de balas en blanco y municiones falsas, junto con algunas sospechas de munición real.

"Sospechamos que hubo otras balas en vivo que se encontraron en el set", dijo. “No comentaré más sobre cómo llegaron allí, pero sospechamos que están allí. Eso se determinará cuando el laboratorio de criminalística realice las pruebas en referencia a si son o no rondas en vivo oficialmente o no ".

La productora de “Rust” emitió un comunicado anteriormente diciendo: “La seguridad de nuestro elenco y equipo es la máxima prioridad de Rust Productions y de todos los asociados con la empresa. Aunque no se nos informó de ninguna queja oficial relacionada con la seguridad de las armas o los accesorios en el set, realizaremos una revisión interna de nuestros procedimientos mientras la producción esté cerrada.

Continuaremos cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y ofreciendo servicios de salud mental al elenco y al equipo durante este trágico momento ".