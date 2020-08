Activistas exigen la liberación de hombre acusado de conspiración y asesinato

Activistas comunitarios pidieron el viernes la liberación de un hombre acusado de conspiración y asesinato que logró una tregua entre pandilleros en el Sur de Los Ángeles, pero esto está preocupando a varios líderes religiosos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo que no podía comentar sobre la petición de activistas que piden la liberación de este pandillero que cuenta con un largo historial criminal, sin embargo, si detallaron las acusaciones que pesan en su contra.



Pidiendo la liberación de Paul Gary Wallace, activistas comunitarios y líderes religiosos afirman que el pandillero de 54 años, acusado de asesinato y conspiración por el Departamento de Justicia de Estados Unidos es un hombre que negoció una tregua de paz entre dos pandillas rivales del Sur de Los Ángeles, salvando de la muerte a decenas de integrantes y miembros de la comunidad.



“Es una de las personas que tuvo mucho que ver en unificar las pandillas para reducir la violencia en la comunidad”, dijo Alex Sánchez, director de Homies Unidos.

Wallace, también conocido como, “Little Doc” o el “Tío Bill” fue arrestado el 22 de julio de este año, señaló la acusación federal, bajo cargos de asesinato, extorsión, venta de drogas y manipulación de testigos.



“[El caso] ahora fue tomado por el FBI con cargos de crimen organizado”, dijo Sánchez.

Los activistas aseguran que los cargos que pesan en contra de Wallace son de delitos que ocurrieron desde 1989 hasta el año pasado, y que su dedicación por generar paz entre pandilleros, no se ha tomando en cuenta por las autoridades.



“Como pastor, no puedo ir al vecindario y decirle a los pandilleros no peleen, no disparen, los políticos y la policía tampoco pueden”, señaló el pastor Shep Crawford, quien trabajó con Wallace.

En unas imágenes compartidas por el pastor Crawford, el acusado aparece dándole comida a los necesitados durante unos servicios religiosos, y en una cumbre de paz entre pandilleros.



“Este grupo de caballeros son a los que escuchan y los que hacen el trabajo”, manifestó Crawford.

Haciendo alusión a Wallace, y al grupo de pandilleros que lo acompañaron a pedir la liberación del acusado.

“Yo fui víctima de la persecución también del FBI en el 2009 cuando a mi también me echaron cargos, tres años y medio, después me los retiraron”, dijo Sánchez.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el juicio de Wallace está pautado para mayo del próximo año, y de ser encontrado culpable podría enfrentar una cadena perpetua o pena de muerte.