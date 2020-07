Activistas exigen al congreso la regularización de inmigrantes indocumentados

En el día festivo del 4 de julio, activistas de la comunidad latina exigieron al congreso la regularización de los inmigrantes sin documentos. Consideran que es lo mínimo que se merecen luego de permanecer en la primera línea laboral y productiva durante la pandemia.

Aseguraron también desde la placita Olvera que no iban a descansar hasta ver cumplida su exigencia y que el sueño americano se haga realidad para millones de indocumentados que viven en el país.

“Tenemos que lograr que podamos obtener la green card”, dijo Gloria Saucedo, una líder comunitaria.

El grupo asegura que posee armas poderosas para enfrentar al congreso y por eso le ha declarado la guerra -- pero sin violencia.

“Nuestra guerra es de visitar al congreso, de hablar por teléfono, de organizar nuestra comunidad”, dijo Saucedo.

El grupo le recordó también a los estadounidenses que en estos tiempos de crisis de salud por la pandemia provocada por el coronavirus, muchos indocumentados arriesgaron sus vidas al realizar trabajos esenciales y peligrosos.

“Me siento a veces triste porque no se ha logrado. Llevamos muchos, muchísimos años peleando por la misma causa y el congreso no hace nada”, dijo Sofi Cruz, una manifestante.

La protesta coincidió el sábado con el día de la celebración de la independencia de EE.UU., pero dicen los manifestantes que no es libre en este país ya que al no tener documentos no se sienten seguros saliendo a la calle.