Actividad policial por presunta bomba lleva al cierre de una calle en el centro de Los Ángeles

Una calle del centro de Los Ángeles fue cerrada el lunes por la tarde por una investigación del escuadrón antibombas.

Los oficiales respondieron a la cuadra 500 de South Flower Street tras un informe de una camioneta sospechosa estacionada en el área. El tráfico se desvió de la calle, pero no se ordenaron evacuaciones.

Un robot de escuadrón de bombas estaba en la escena como parte de la investigación.

La calle Flower esta cerrada entre la calle 5 y Wilshire.

Los detalles sobre el reporte y lo que podría haber dentro de la camioneta no estuvieron disponibles de inmediato.

