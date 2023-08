Acepta oferta de cable y cámaras de seguridad gratis, pero termina con un contrato que asegura no firmó  

La oferta que nuestro televidente dijo haber recibido, fue muy tentadora: supuestamente pagaría menos por su servicio de cable, y, además, le pondrían cámaras y alarmas gratis, pero lo que le ofreció el vendedor, no se hizo realidad.

Mario Álcarez insiste en que un hombre que llegó a su casa le hizo creer que ADT y Spectrum se habían asociado para ofrecer este paquete, pero pronto se dio cuenta de que no era así, y además terminó con un contrato que asegura él nunca firmó. Afortunadamente, pudimos ayudarle.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El señor Alcaraz estaba en su casa cuando un hombre tocó la puerta y se presentó con un gafete, que tiene logotipos de Safe Streets USA, ADT y Spectrum, de hecho, le permitió fotografiarlo, y le aseguró que venía a ofrecerle un paquete especial.

“Instalarle cámaras de seguridad sin ningún costo al cliente, nomás porque son clientes de Spectrum, y Spectrum y ADT están trabajando juntos en esta promoción”, dijo Álcarez, quien aceptó lo que creyó era un paquete de servicios con descuento.

El señor Mario le explicó que no necesitaba cámaras de seguridad, pues ya tiene el sistema Nest, y en cuanto al cable, lo que quería era reducir sus costos, pues paga $145 al mes, y fue eso lo que el vendedor usó para convencerlo.

“Son $117 lo que va a salir en total y no vas a dar ni un 5 por adelantado, y el beneficio eres tú, porque se te va a bajar el cable y vas a tener más seguridad en tu casa, bueno “ponlos pues”, y así fue como caí”, dijo don Mario.

Los carros eléctricos tienen ventajas y desventajas. Expertos explican cuáles son los incentivos y cómo hacer la transición para tener uno de estos autos. Telemundo 52 Responde.

El problema fue que, cuando le llegó la cuenta de Spectrum, el cobro era el de siempre, y cuando se quejó con la compañía de cable, le dieron la mala noticia, “no tenemos nada que ver nada con ADT”.

Álcarez dijo que le mostró a Spectrum el gafete que el supuesto vendedor le permitió fotografiar, y ahí, le dijeron que esa identificación no la habían autorizado ellos, y le dieron una recomendación: si dio la tarjeta de crédito, que la cancelara.

Justamente eso hizo el señor Alcaraz. Canceló su tarjeta, pero entonces, empezó a recibir llamadas de ADT.

“Que tenía que pagar porque tenía un contrato firmado con ellos”, dijo.

ADT le dijo que le habían mandado el contrato a su correo electrónico, pero al revisar, el señor Alcaraz se dio cuenta de que ellos tenían una dirección distinta, lo que indica que alguien habría abierto un correo electrónico a su nombre, y, además, habría falsificado su firma.

“Aquí tengo el contrato que usted firmó por dos años, y le dijo, yo nunca firmé ningún contrato, nunca me dijo que tenía contrato, ni me mencionó nada, ni firmé nada”, dijo Alcaraz.

El señor Alcaraz asegura que esta firma no es suya. Y al revisar el contrato, Telemundo 52 Responde notó que el nombre del supuesto vendedor, era diferente al del gafete, que confirmó no era real tras consultar a Spectrum, donde les dijeron que no tenían ninguna relación con Safe Streets, ni con ADT, y añadieron que “nuestros especialistas oficiales utilizan gafetes y uniformes únicamente de Spectrum”, y pidieron a cualquier persona que tenga dudas sobre ofertas de Spectrum llamarles directamente.

El señor Alcaraz dijo que, a pesar de que le explicó a ADT que él no firmó el contrato, le dijeron que cancelarlo tenía consecuencias.

“Me decían que tenía que pagar el 70% del contrato, que era más de $1,000”, dijo Álcarez.

Tras su denuncia, contactamos a ADT y les pedimos revisar el caso.

“Luego-luego me llamó una persona de ADT, y me dijo que iban a mandar el técnico para que viniera por las cosas”, añadió.

ADT se llevó el equipo, eliminaron su saldo, y cancelaron el contrato.

“Yo no había hecho nada [malo], no tenía por qué aceptar ese cobro, tenía que luchar”, dijo.

Luego de que se corrigiera la situación del señor Álcaraz solicitamos en múltiples ocasiones a ADT y a Safe Streets una declaración sobre lo sucedido, específicamente con respecto a la denuncia de que alguien firmó un contrato en nombre del señor Alcaraz y creó una dirección de correo electrónico falsa, pero aunque Telemundo 52 Responde ha insistido, hasta el momento, no ha recibido respuesta.