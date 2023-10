Accidente en sentido contrario deja un muerto y tres heridos en autopista 10 en Los Ángeles

Una persona murió y tres resultaron heridas la madrugada del jueves en un accidente en sentido contrario en una autopista en el centro de Los Ángeles.

El accidente de dos autos se reportó alrededor de las 4 a.m., en la via de transición entre la autopista 10 en dirección este y la autopista 60 en dirección este. Una persona murió en el lugar.

Tres personas fueron hospitalizadas en estado crítico.

Una SigAlert cerró cuatro carriles de la autopista 10 en dirección este para la investigación del accidente. No quedó claro de inmediato cuándo se reabrirán los carriles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.