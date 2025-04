Abren tiendas operadas por robots en Glendale y North Hollywood

Una tienda operada por robots, la primera de su tipo, ya está abierta en el sur de California.

VenHub, una empresa de inteligencia artificial y tecnología robótica, acaba de abrir sus primeras tiendas inteligentes totalmente autónomas en Glendale y North Hollywood.

Puede parecer una gran máquina expendedora, pero funciona de forma diferente.

A través de la aplicación de VenHub, los clientes pueden explorar, seleccionar y comprar hasta 400 artículos de tienda de conveniencia sin necesidad de asistencia del personal.

Esto también reduce los costos de construcción y operación, lo que supone un aumento del 31% en los ahorros, según VenHub.

"No tenemos que preocuparnos por las indemnizaciones laborales, las pérdidas, la delincuencia, los empleados ni las ausencias", dijo Shahan Ohanessian, director ejecutivo de Venmore. "Además, los robots no se toman vacaciones, trabajan los siete días de la semana y no celebran festividades".

La tienda inteligente cuenta con seis vitrinas refrigeradas inteligentes, cuatro vitrinas refrigeradas secas y cuatro ventanillas de entrega. Además, puede atender a varios clientes a la vez.

Las ventanillas también son herméticas para disuadir la delincuencia.

“Los consumidores ahorrarán, el dueño de la tienda obtendrá mayores ganancias y no se enfrentará a la delincuencia porque no hay efectivo dentro”, dijo Ohanessian.