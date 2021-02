Abren clínica de vacunación de COVID-19 en el Centro de Convenciones de Palm Springs

El condado de Riverside abrió el viernes una clínica de vacunación COVID-19 en el Centro de Convenciones de Palm Springs que está programada para estar disponible los días de semana.

Curative Inc., con sede en Santa Clara, que ha sido elegida para supervisar numerosos sitios de pruebas en el condado de Riverside, inoculará a personas que viven y trabajan en el condado de Riverside utilizando la vacuna Pfizer-BioNTech en el sitio, que operará de 8 am 5 pm De lunes a viernes, según el Sistema de Salud de la Universidad de Riverside.

Las citas para el viernes se concretaron en 90 minutos, continuando una tendencia observada en los sitios de vacunas en todo el condado en las últimas semanas debido a una afluencia de demanda y una escasez de suministro. La portavoz del condado, Brooke Federico, dijo que había 350 citas disponibles para el viernes y que se espera que estén disponibles diariamente a partir del lunes unas 500 citas.

Los totales de las citas se basan en el suministro diario, dijo. Los espacios para citas para la próxima semana no estaban en línea a las 11 a.m. del viernes, y no estaba claro cuándo lo estarían.

Curative se encarga de las citas, no del condado. Se requieren citas para el sitio del Centro de Convenciones de Palm Springs y se pueden hacer en https://curative.com/sites/25163. Cualquiera que necesite ayuda puede llamar a la línea de ayuda 211 del condado.

“Recomendamos a los residentes que controlen el sitio web de Curative para obtener actualizaciones sobre las citas disponibles”, dijo Federico.

Las vacunas son gratuitas, pero el personal curativo recopilará pruebas de elegibilidad, como credenciales de empleados, identificación comercial y cartas de los empleadores.

Todos los residentes de 65 años o más son elegibles para recibir vacunas, así como los trabajadores calificados identificados en la Fase 1B de las pautas del Departamento de Salud Pública de California, incluidos los trabajadores de hospitales, socorristas, maestros y algunos trabajadores agrícolas.

El Centro de Convenciones de Palm Springs está ubicado en 277 N. Avenida Caballeros.