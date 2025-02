Abren 4 nuevos centros de recuperación de incendios en Los Ángeles

El martes por la mañana se abrieron cuatro nuevos centros de recuperación de incendios en Los Ángeles para ayudar a las víctimas de los devastadores incendios de Palisades y Eaton.

Las familias o individuos pueden recibir asistencia para necesidades laborales, familiares y comerciales, encontrar refugio de emergencia y asistencia para el alquiler, presentar declaraciones de impuestos, reclamar hasta $10,000 en créditos fiscales y derivaciones a servicios de inmigración.

Impacted Worker And Family Recovery Centers are open throughout the L.A. region Mon — Fri, 9:00 AM – 5:00 PM, to help Angelenos recover from wildfires.



Locations below:

📍5446 Sepulveda Blvd., Culver City

📍13356 Eldridge Ave., Sylmar

📍4305 Degnan Blvd., LA

📍2130 1st St., LA pic.twitter.com/hf0BSAUB6F