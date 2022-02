Abogados presentarán cargos contra responsables de acoso sexual en plantel escolar en Rialto

Los abogados de la familia de una niña que presuntamente fue víctima de acoso sexual en el campus de la escuela Cárter en Rialto, anunciaron el viernes, que presentarán cargos en contra de quienes resulten responsables.

Los abogados señalaron que sería tan pronto como la próxima semana que presentarán estos cargos. Hasta el momento, hay dos víctimas más de acoso por parte del sospechoso quien también es estudiante del plantel.

"Nuestra cliente fue agredida sexualmente, y a pesar de que reportó los hechos a la administración de la escuela, nadie hizo nada", dijo Michael Alder, abogado de la familia Olivera, durante una conferencia de prensa donde anunciaron que presentarán cargos en contra de los subdirectores del plantel quienes sabían de las agresiones.

“Vamos a reunirnos con los administradores de la escuela y les vamos a pedir información sobre que es lo que sabían y cuántos empleados más sabían de esto y no lo reportaron”, dijo Alder.

La familia de la víctima, de 15 años, también estuvieron presentes en la conferencia, y aseguraron que la niña ha cambiado en su forma de ser, incluso tiene miedo de ir a la escuela.

“Por el momento, mi niña no está asistiendo a la escuela por esa situación, porque tiene muchas cosas negativas y él [presunto agresor] tiene muchos amigos que lo defienden”, dijo Oilvera, madre de la presunta víctima.

De acuerdo a la abuela de la víctima, su nieta de solo 15 años sufrió del acoso por parte de un estudiante de 17 años desde el pasado mes de noviembre, y no hasta unos días que la menor se lo comentó a un maestro al ver que no le hacían caso en la administración.

Ese maestro le aconsejó que le contara a sus padres el incidente.

“[La abuela de la víctima dijo] quiero dar gracias a ese maestro, desafortunadamente no me acuerdo del nombre, pero gracias a ese maestro, que le dio mucha confianza a mi nieta por decirle que ya no lo reportara a la escuela, sino a su mamá”, señaló Teresa Olivera, abuela de la víctima.

Por su parte, David Shenhan Yang, de 39 años, y Natasha Harris, de 37, fueron arrestados el miércoles pasado, pero fueron puestos en libertad tras haber pagado una fianza de $150 mil cada uno, por lo que ha dejado a la familia de la víctima muy indignada.

“No puedo creer que estos maestros, estos consejeros, o sea los subdirectores, no le hayan hecho caso a mi nieta”, dijo Olivera.

Los dos administradores implicados en este caso tendrán que comparecer ante un juez la última semana de abril de 2022.