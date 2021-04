Abogados piden aplazar juicio contra José Huízar para el próximo año

Fiscales y abogados defensores en el caso de corrupción federal que involucra al ex concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huízar, indicaron su deseo de posponer el juicio hasta el próximo año, según documentos judiciales obtenidos el lunes.

Citando inquietudes sobre COVID-19, horarios de abogados y voluminosos materiales en el caso, los abogados presentaron un acuerdo estipulado para establecer el juicio de Huízar el 24 de mayo de 2022. La fecha propuesta requiere la aprobación del juez.

Además, el juez de distrito de los Estados Unidos, John F. Walter, rechazó una oferta de la defensa para examinar los registros del gran jurado utilizados para acusar al ex concejal.

Huízar presentó una moción en febrero para obligar a la producción de dos categorías de registros del gran jurado:

Información sobre cualquier modificación a los procedimientos del gran jurado previos al coronavirus de los fiscales para el caso, como los grandes jurados que aparecen por video, testigos con máscaras o testificando de forma remota;

Instrucciones legales que utilizó la Fiscalía Federal para informar al gran jurado sobre los cargos imputados en la acusación.

En su orden del viernes de negar la moción, Walter escribió que Huízar no pudo demostrar ninguna necesidad particular de detalles sobre posibles modificaciones a los procedimientos del gran jurado en su caso. Además, el juez determinó que el ex concejal no demostró que las instrucciones legales utilizadas por los fiscales federales ante el gran jurado “pueden haber sido engañosas y mucho menos, flagrantemente engañosas”

Walter descubrió que Huízar “se basa en pura especulación y no identifica ninguna base válida para que el tribunal presuma que el gran jurado recibió instrucciones indebidas o se le presentaron omisiones materiales y / o información falsa”.

Huízar, la figura central en una investigación de seis años por presunta corrupción en la política del Ayuntamiento, está acusado en una acusación de crimen organizado de 41 cargos que alega que aceptó $1.5 millones en sobornos de desarrolladores a cambio de su apoyo a proyectos de construcción en el centro de la ciudad.

La investigación federal también atrapó a agentes políticos, cabilderos y al ex director general del Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles.

Huízar, quien representó al centro de Los Ángeles y fue presidente del Comité de Planificación y Gestión del Uso de la Tierra, se declaró inocente de los cargos en su contra.

Los fiscales indicaron que el gobierno ha producido casi 2 millones de páginas de informes escritos, correos electrónicos, documentos de terceros y más de 93,000 archivos de sesiones por cable interceptadas, incluidos archivos de audio y datos.

Además, los materiales de descubrimiento incluyen informes para más de una docena de dispositivos digitales, más de 260 horas de grabaciones de audio, junto con sesiones de cable interceptadas, datos para más de dos docenas de teléfonos, datos de rastreadores de teléfonos GPS para múltiples dispositivos y docenas de alegatos para aplicaciones de escuchas telefónicas. órdenes de registro, órdenes de registro de sitios móviles y GPS y otra información.

Se espera que Huízar enfrente un juicio en la corte federal de Los Ángeles con varios asociados, incluido Raymond Chan, quien fue gerente general del Departamento de Construcción y Seguridad y, más recientemente,vicealcalde de desarrollo económico de la ciudad.