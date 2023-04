Plan de zonificación preocupa a la industria de la costura en el centro de Los Ángeles

Un plan de rezonificación del centro de la ciudad de Los Ángeles, aseguran, pudiera poner en riesgo la industria de la costura, que es el sustento de miles de familias de bajos recursos.

Este plan, para crear más viviendas en el centro angelino, pudiera prohibir y limitar industria de la costura en ciertas zonas y eso, denuncian de ocurrir, afectará miles de trabajos.



“Es nuestra necesidad de 20 tantos años en la costura que la derramen en tan poco tiempo”, dijo Chris López, trabajador de la costura.

Trabajadores de la industria de la costura hoy se unieron en protesta frente a la alcaldía de Los Ángeles, donde el comité de planificación y manejo de la tierra tenía estipulado a un voto sobre posibles cambios en la zonificación del centro de Los Ángeles.



“Este plan amenaza un desarrollo que puede desplazar el trabajo de costura. El centro de la moda no solo es en Los Ángeles, sino todo el país”, dijo Marisa Nuncio, directora, Centro de Trabajadores de Costura.



“Los costureros denuncian que la nueva zonificación promovería construcción de hoteles y edificios de lujo y restringiría la industria de la costura en el corazón de Los Ángeles”, dijo Juan Muñoz, portavoz del sindicato Unite Local 11.



En lugar de proteger la industria de la costura, el plan permite hoteles en zonas industriales.



Los trabajos de unos 20 mil costureros pudieran verse amenazados, aseguran.

“La razón es pedir a los concejales su voto para que no sean desplazados en su totalidad de la industria de la costura”, dijo Francisco Mancilla, trabajador de costura.



El centro de trabajadores de la costura ha hecho una serie de recomendaciones para que sean incluidas en este plan, como creación de viviendas a bajo costo y protecciones contra lujosas construcciones que desplacen a residentes de bajos recursos.



No queremos hoteles de lujo, nuestra emergencia son viviendas, cada construcción que no desplacen costureros.



“No hemos escuchado. Están opuestos a estas recomendaciones y eso nos da ánimo para este voto”, agregó.



Después del voto de hoy, las propuestas van a ser consideradas por el concilio de Los Ángeles.