Un muerto en tiroteo en estacionamiento de 7-Eleven en Santa Ana

Un hombre fue asesinado la madrugada del lunes en un tiroteo en un 7-Eleven en Santa Ana.

El tiroteo en el estacionamiento de la tienda en la cuadra 700 de East 17th Street, alrededor de las 3 a.m. La víctima, cuya identidad no estuvo disponible de inmediato, sufrió heridas de bala en la parte superior del cuerpo.

No se reportaron arrestos el lunes por la mañana. Los detalles sobre un motivo no estaban disponibles de inmediato.

Tiroteos en otras tiendas 7-Eleven

También se reportaron tiroteos en otras dos tiendas 7-Eleven el lunes en el sur de California.

Un cliente se encontraba grave tras recibir un disparo en un lugar en Riverside.

Otro tiroteo ocurrió en un 7-Eleven en La Habra. Los detalles sobre si alguien resultó herido no estuvieron disponibles de inmediato.

Un robo se reportó en un 7-Eleven ubicado en la intersección del Bulevar Lambert y Lambert Road, en Brea. Se esperan detalles en una conferencia de prensa matutina.

No se reportaron arrestos en los tiroteos.

