40 familias sin hogar se mudan a nuevas viviendas de SF Valley a tiempo para la Navidad

La presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martinez y LA Family Housing están trayendo el espíritu navideño a casa para los nuevos residentes de Parthenia Place en North Hills.

El mes pasado 40 familias no tenían hogar, a partir de la semana pasada ahora ya tienen un lugar propio.

“Al traer árboles de Navidad, comida para todos, almuerzo para hoy, comida para las fiestas y donantes generosos a LA Family Housing, nos ha permitido comprar miles de regalos para todos los niños a los que servimos”, dijo Stephanie Klasky-Gamer, de LA Family Hoousing.

Este es el primer complejo de viviendas permanentes comprado por la ciudad, con servicios sociales integrales de LA Family Housing y con dinero de los fondos de ayuda de COVID-19 estatales y federales.

"Es asombroso. Estamos en shock. No podemos creerlo, que estamos aquí", dijo Carolina González, quien antes no tenía hogar.

Hace un año hicimos un perfil de Carolina y su esposo Carlos junto con sus 5 hijos, cuando vivían en una habitación de un motel en Sylmar. Habían estado en el sistema durante años y estaban a punto de pasar el Día de Acción de Gracias en la calle.

Un mes después, pasaron la Navidad en su carro, antes de que nuestra historia los llevara a LA Family Housing y a un refugio temporal para protegerse del frío. Desde entonces, dicen que habían rebotado media docena de veces hasta ahora.

Ahora tienen su propia sala, cocina, 3 recámaras y 2 baños justo a tiempo para la Navidad.

“Lo amo mucho, Sr. John. Muchas gracias”, dijo González.

Al agradecernos por compartir su historia y a LA Family Housing por llevarlos a casa, esperan que su historia motive a otras familias que aún viven sin un techo estable en estas fiestas.

“No hice nada. Ustedes trabajaron duro para que esto sucediera”, dijo el periodista de nuestra cadena hermana NBC4, John Cádiz Klemack.

“Sí, nunca me rendí y aunque mi vida ha cambiado, no me rendiré y volvería a pasar por eso, solo para estar con mi familia aquí hoy”, dijo González.