34 víctimas de incendio a bordo la Concepción murieron por inhalación de humo

Los informes del forense sobre las 34 víctimas que murieron en un incendio en un bote de buceo en la costa del sur de California el año pasado muestran que murieron envenenados por monóxido de carbono antes de ser consumidos por las llamas, dijeron el jueves las autoridades.

Los 33 buzos y un miembro de la tripulación murieron en el incendio del 2 de septiembre a bordo de la Concepción, anclada en la isla de Santa Cruz. Los únicos sobrevivientes fueron el capitán y otros cuatro miembros de la tripulación, que dormían sobre la cubierta. Los informes del forense del condado de Santa Bárbara alistan la inhalación de humo como la causa de muerte de las 34 víctimas, quienes se encontraban en las literas bajo la cubierta cuando estalló el incendio. La forma de la muerte se considera accidental, dijo el teniente Erik Raney de la oficina del Alguacil de Santa Bárbara.

La llamarada ardía antes del amanecer a bordo del bote, el cual estaba anclado frente a las Islas de la Mancha para una excursión de tres días durante el fin de semana del Día del Trabajo, o “Labor Day” en inglés. Entre los pasajeros había una niña que cumplía 17 años con sus padres y amigos, un científico ambiental y un fotógrafo profesional. Algunos llevaban ropa y zapatos, dijo Raney.

Una víctima sostenía un teléfono celular en la mano, mientras que otro tenía una linterna. Sus cuerpos no fueron descubiertos en sus literas estrechas: algunos fueron encontrados en la superficie del agua, otros dentro del casco del barco o al fondo del océano. Ken Kurtis, un veterano buzo e instructor que ha estado en la Concepción varias veces, dijo que aunque es inusual que los pasajeros duerman en su ropa o zapatos, no es impensable cuando la temperatura cae sobre el agua por la noche, y no es evidencia de que alguien había tratado de escapar de las llamas.

Los sobrevivientes dijeron que despertaron para encontrar el bote envuelto en llamas y no pudieron alcanzar a los pasajeros dormidos o al sexto miembro de la tripulación y tuvieron que saltar al agua para salvar sus propias vidas. Un funcionario de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte ha citado lo difícil que fue llegar a una escotilla de emergencia en la sala de literas, un diseño que habitualmente ha cumplido con las regulaciones. Los registros de la Guardia Costera muestran que el barco había pasado sus dos inspecciones de seguridad más recientes sin violaciones.

Raney dijo que la oficina forense no realizó autopsias internas de los cuerpos. Dijo que los exámenes externos de las víctimas y el hollín negro en su tráquea, así como las pruebas de toxicología, mostraron suficiente evidencia de inhalación de humo y envenenamiento por monóxido de carbono para evitar las autopsias. Los informes del forense fueron reportados por primera vez el martes por el Santa Barbara Independent. Las autoridades han dicho que los seis miembros de la tripulación estaban dormidos cuando comenzó el incendio, a pesar de que las regulaciones de la Guardia Costera requieren una vigilancia nocturna.

Varias familias de las víctimas han presentado demandas por homicidio culposo como contrademandas contra la compañía de botes, Truth Aquatics Inc., que ha presentado una demanda legal para proteger a los propietarios de daños bajo una ley marítima de antes de la Guerra Civil que limita la responsabilidad de los propietarios de embarcaciones. La Guardia Costera, el FBI y la oficina del fiscal de los EE. UU. en Los Ángeles están liderando una investigación criminal, y la Junta Nacional de Seguridad de Transporte está investigando problemas de seguridad.