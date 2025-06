30 alcaldes del sur de California pide el fin de las redadas de ICE en solidaridad con Los Ángeles

Desde Ventura hasta Downey, alcaldes de 30 ciudades del sur de California se unieron el miércoles para exigir el fin de las redadas migratorias, al tiempo que suplicaron a la administración Trump que dejara de sembrar el miedo.

Se reunieron en una conferencia de prensa organizada por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, donde algunos compartieron las desgarradoras historias de miembros de la comunidad afectados por las redadas de ICE.

Otros líderes dijeron que, si bien aún no se han realizado redadas migratorias en sus ciudades, ICE ha estado presente en su comunidad "psicológicamente".

"Hace una semana, todo estaba tranquilo en la ciudad de Los Ángeles y también en todos los representantes que me respaldan en sus ciudades. La situación empezó a complicarse el viernes, cuando se llevaron a cabo las redadas", dijo Bass, y añadió que los disturbios en curso fueron "provocados por la Casa Blanca".

Tras los altercados entre agentes federales y manifestantes en la ciudad de Paramount el fin de semana pasado, algunas personas evitan ir a trabajar y salir de casa "por miedo", declaró la alcaldesa de Paramount, Peggy Lemons.

"Se han visto vidas trastocadas", declaró Lemons, añadiendo que el mercado de intercambio de la ciudad se ve afectado por el miedo, mientras que los vendedores ambulantes están perdiendo sus propios medios de vida.

La alcaldesa de Paramount indicó que el ayuntamiento está trabajando para crear un fondo especial para ayudar a los afectados por las redadas.

El alcalde de Huntington Park, Arturo Flores, veterano de la Infantería de Marina, exigió la retirada de las tropas, incluyendo a 700 infantes de marina, de Twentynine Palms, calificando la militarización como una "táctica basada en el miedo" dirigida contra las comunidades inmigrantes.

"Hermanos, yo misma he luchado en diferentes frentes. He luchado en guerras, y les diré esto: quienes están aquí, a quienes se les ha llamado extranjeros, no son extranjeros", declaró Flores. El alcalde de Downey, Mario Trujillo, informó que agentes de ICE allanaron un Home Depot y un LA Fitness en su ciudad la mañana del miércoles. Un anciano, que dejaba a su nieta en una escuela parroquial católica, fue detenido frente a la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la Avenida Downey.

“Están sembrando el caos y el miedo”, declaró Trujillo, añadiendo que los restaurantes también están siendo atacados por agentes de inmigración. “Esta no es la manera de brindar seguridad pública a la comunidad. Exigimos a la administración que cambie de rumbo y haga su trabajo correctamente”.

La alcaldesa de Ventura City, Jeanette Sánchez-Palacio, también alertó de que las redadas en curso afectarán a la industria agrícola de California, ya que muchos trabajadores agrícolas en Ventura son indocumentados.

“Cuando la vida de nuestros trabajadores está en peligro, los campos no se cosecharán”, declaró Sánchez-Palacio. “El impacto se siente no solo a nivel local, sino también a nivel nacional”.

A pesar de las protestas generalizadas en reacción a las agresivas redadas de ICE en el sur de California, el presidente Trump ha insistido en que el despliegue de la Guardia Nacional salvó la ciudad de Los Ángeles.

"Si no hubiera 'enviado las tropas' a Los Ángeles las últimas tres noches, esa ciudad, otrora hermosa y grandiosa, estaría en llamas ahora mismo", escribió en redes sociales, refiriéndose a Newsom y Bass como "incompetentes".