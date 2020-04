LA Metro modificará sus servicios aún más

La Autoridad Metropolitana de Los Ángeles reducirá aún más los servicios a partir de hoy debido a la pandemia de coronavirus.

Metro dijo que de lunes a viernes, Metro Bus ejecutará su horario habitual de los domingos más algunas líneas de autobuses locales, Rapid y Express. Los fines de semana, Metro funcionará con su horario usual de domingo.

Metro Rail operará cada 12 minutos entre las 6 a.m. y las 6 p.m. y cada 20 minutos en otros momentos. Los viajes finales serán a medianoche para el servicio ferroviario. Los fines de semana, Metro operará el servicio regular de trenes de domingos.

Los trenes en las líneas B (Rojo), D (Morada), A (Azul), E (Expo) y L (Dorada) funcionarán de acuerdo con ese horario. Los trenes de la línea D tienen cuatro vagones y los trenes de la línea B tienen seis vagones para que los pasajeros mantengan un distanciamiento social adecuado de seis pies.

La línea C (verde) funciona cada 12 minutos entre las 4 a.m. y las 9 a.m., cada 15 minutos hasta las 3 p.m., cada 12 minutos desde las 3 p.m. hasta las 6 p.m. y luego cada 20 minutos entre las 6 p.m. hasta la medianoche.

Metro recomienda que las personas ingresen al sistema ferroviario a más tardar a las 10:30 p.m., y consideren usar Owl Bus Network si es necesario.

Los horarios actuales de Metro están disponibles en www.metro.net/riding/maps/ y un programa de servicio línea por línea está disponible en thesource.metro.net.

Los autobuses continúan permitiendo que los pasajeros suban y bajen desde atrás para mantener su distancia de los conductores de autobuses.

La ciudad y el condado de Los Ángeles requieren que todos se cubran la cara cuando participan en público en actividades esenciales durante la pandemia, pero no se requieren mientras viajan en los servicios de Metro, dijo la agencia, pero se recomienda para todos los pasajeros del transporte público.

Metro también exige que todos los operadores de autobuses utilicen la barrera protectora transparente que ayuda a aislarlos.

Los funcionarios de Metro también dijeron a principios de este mes que está contemplando el cierre de entradas selectas a estaciones de ferrocarril que tienen múltiples entradas, pero el acceso para personas con discapacidades se mantendrá en todas las estaciones.

Los cierres se implementarían para reducir la cantidad de "puntos de contacto" que deben limpiarse con frecuencia, como pasamanos y botones de elevadores, lo que permitiría a Metro concentrarse en mantener el resto del sistema lo más limpio posible, dijo la agencia.