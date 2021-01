“Es bueno que no se presente”: Biden habla sobre decisión de Trump de no ir a toma de posesión

WILMINGTON, Delaware - El presidente electo Joe Biden indicó este viernes que la decisión del presidente Donald Trump de no asistir a su toma de posesión es "una de las pocas cosas en las que él y yo hemos estado de acuerdo. Es bueno que no se presente".

Trump será el primer presidente estadounidense que no acude a una investidura de su sucesor en 152 años, desde que el demócrata Andrew Johnson no fue a la de Ulysses S. Grant en 1869.

En una rueda de prensa que siguió a la presentación de sus nominados a puestos claves, Biden indicó que deja en manos de los congresistas las decisiones sobre el futuro de Trump luego de que creciera entre legisladores la intención de una destitución del republicano antes de que Biden tome posesión de su cargo. Afirmó que su prioridad es el COVID-19.

"Es uno de los presidentes más incompetentes". Una "vergüenza", dijo al referirse a Trump y en respuesta a la pregunta sobre dichos esfuerzos legislativos. Sin embargo se negó a decir si los apoya. "Lo que decida el Congreso (sobre Trump) es algo que deben decidir ellos, yo estoy centrado en mi trabajo", zanjó Biden, quien opinó que lo importante es que en 12 días abandonará el poder porque así lo han decidido los más de 80 millones de personas que votaron por el demócrata en las elecciones de noviembre.

A juicio de Biden, la mejor forma de superar el legado de Trump es una transición pacífica el 20 de enero. "No se trata de que yo no piense que él ya debería haber dejado el poder ayer mismo (...) pero la forma más rápida en la que eso ocurrirá es nuestra investidura", a no ser que el Congreso actúe antes, agregó.

Agregó que no se opone a que el vicepresidente Mike Pence vaya ese día a los actos protocolares. "(Pence) es bienvenido. Sería un honor tenerlo allí", dijo.

Respecto a los disturbios en el Capitolio el día de la validación de su elección por parte del Congreso, afirmó de nuevo que los manifestantes que actuaron con violencia "son un montón de matones, insurrectos, supremacistas blancos, antisemitas … y son terroristas".

El mandatario electo pidió "investigar inmediatamente" el asalto al Congreso cometido por "terroristas nacionales" y hacer que los responsables de la muerte de un policía del Capitolio rindan cuentas. Recalcó que esos asaltantes actuaron "alentados activamente por el presidente de Estados Unidos".

"Esto me recordó más a las situaciones que he visto en los más de 100 países en los que he estado, y en dictaduras", dijo Biden, al lamentar "el daño que hecho (Trump) a la reputación" de Estados Unidos. "Y los acólitos que lo siguen, (el senador Ted) Cruz y otros, tienen tanta responsabilidad como él" por el ataque al Capitolio, agregó.

Además Biden dijo que la próxima semana dará los detalles de su plan de estímulo económico que "costará billones de dólares", y que su administración distribuirá todas las dosis de vacuna disponibles el COVID-19 de forma inmediata.