Biden implora a los votantes que salven la democracia de las mentiras y la violencia

WASHINGTON DC — Después de semanas de conversaciones tranquilizadoras sobre la economía y la inflación de Estados Unidos, el presidente Joe Biden recurrió el miércoles por la noche a un mensaje más oscuro y urgente, advirtiendo en los últimos días de la votación de las elecciones intermedias que la democracia misma está amenazada por la política del expresidente Donald Trump. Las mentiras que niegan las elecciones y la violencia que dijo que inspiran.

Al señalar en particular el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que las afirmaciones falsas de Trump sobre unas elecciones robadas han “alimentado el peligroso aumento de la violencia política y la intimidación de los votantes en los últimos dos años”.

Seis días antes de las principales elecciones intermedias, Biden dijo: “Mientras estoy aquí hoy, hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, para el Congreso, para fiscal general, para secretario de estado, que no se comprometerán a aceptando los resultados de las elecciones en las que están”.

“Ese es el camino hacia el caos en Estados Unidos”, declaró. “No tiene precedentes, es ilegal, y es antiestadounidense”.

El presidente, que se ha centrado en establecer un contraste económico entre los demócratas y el Partido Republicano, destacó a los republicanos "ultra MAGA", una referencia al eslogan de Trump "Make America Great Again", llamándolos una minoría pero una "fuerza impulsora" del Partido Republicano.

Señalando las crecientes preocupaciones sobre la violencia política, así como las amenazas de la larga tradición estadounidense de elecciones reñidas pero pacíficas y precisas, dijo que estos republicanos están “tratando de tener éxito donde fracasaron en 2020 para suprimir los derechos de los votantes y subvertir el sistema electoral".

El discurso se produjo días después de que un hombre que buscaba secuestrar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hirió gravemente a su esposo, Paul Pelosi, en su casa de San Francisco y las amenazas físicas han inquietado a miembros del Congreso y trabajadores electorales.

“Hay un aumento alarmante en la cantidad de personas en este país que aprueban la violencia política o simplemente permanecen en silencio”, dijo Biden. “El silencio es complicidad”.

Al enfatizar que es la primera elección federal desde la insurrección del 6 de enero de 2021 y los intentos de Trump de anular la voluntad de los votantes en las elecciones presidenciales de 2020, Biden pidió a los votantes que rechacen a los candidatos que han negado los resultados de la votación, que incluso La administración de Trump declaró estar libre de cualquier fraude o interferencia generalizada.

Biden pidió a los votantes que “pensaran largo y tendido sobre el momento en el que nos encontramos”.

“En un año típico, a menudo no nos enfrentamos a la pregunta de si el voto que emitimos preservará la democracia o la pondrá en riesgo”, dijo. “Pero estamos este año”.

Biden pronunció sus comentarios desde Union Station en Washington, a unas cuadras del Capitolio de EEUU, dijo la Casa Blanca, solo seis días antes del cierre de las urnas el 8 de noviembre y cuando más de 27 millones de estadounidenses ya emitieron sus votos.

“Es del Capitolio, porque ahí es donde hubo un intento de subvertir nuestra democracia”, dijo la asesora principal de la Casa Blanca, Anita Dunn, a Axios, refiriéndose al ataque del 6 de enero.

“La amenaza de la violencia política que la mayoría de los estadounidenses encuentran abominable, la idea de que usarías la violencia para promover tus medios políticos, es algo que une a casi todos los estadounidenses y contra lo que todos podemos unirnos, y obviamente, hemos visto cosas horribles. recientemente”, dijo Dunn.

Paul Pelosi sigue hospitalizado tras haber sido atacado con un martillo.

Anticipándose a los comentarios de Biden, dijo que el presidente demócrata “será muy claro esta noche de que está hablando con personas que no están de acuerdo con él en ningún tema, que no están de acuerdo con su agenda, pero que realmente pueden unirse detrás de esta idea de este valor fundamental de la democracia”.

“Lo que estamos viendo es un número alarmante de funcionarios republicanos que sugieren que no aceptarán los resultados de esta elección”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

EL TEMA PELOSI

Antes del discurso de Biden, el jefe de policía del Capitolio de EEUU, Tom Manger, dijo que revisó el ataque contra el esposo de Pelosi y cree que el clima político actual exige más recursos y una mejor seguridad para los miembros del Congreso después de un aumento masivo de amenazas a los legisladores después del 6 de enero. También hizo una declaración rara llamada para detener la rencorosa charla de conspiración que se ha arremolinado en torno al ataque.

“Nuestros valientes hombres y mujeres están trabajando día y noche para cumplir con esta misión urgente durante este tiempo de división”, dijo en un comunicado. “Mientras tanto, un cambio significativo que tendrá un impacto inmediato será que la gente de todo nuestro país baje la temperatura de la retórica política antes de que sea demasiado tarde”.

Biden pronunció por última vez un discurso en horario estelar sobre lo que llamó la "batalla continua por el alma de la nación" el 1 de septiembre frente al Independence Hall en Filadelfia, en el que condenó a las "fuerzas MAGA" de Donald Trump y sus seguidores como un amenaza para el sistema de gobierno de Estados Unidos.

“Promueven líderes autoritarios y aviva las llamas de la violencia política que son una amenaza a nuestros derechos personales, a la búsqueda de la justicia, al estado de derecho, al alma misma de este país”, dijo Biden entonces.

Los nuevos comentarios se producen cuando cientos de candidatos que han negado falsamente la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2020 están en las boletas electorales de todo el país, y muchos están a punto de ser elegidos para desempeñar funciones críticas en la supervisión de las elecciones.

En contraste con los comentarios de septiembre, que generaron críticas de algunos rincones por ser pagados por los contribuyentes, el discurso de Biden del miércoles por la noche está siendo presentado por el Comité Nacional Demócrata.

“El presidente abordará la amenaza de los que niegan las elecciones y aquellos que buscan socavar la fe en el voto y la democracia; y lo que está en juego para nuestra democracia en las elecciones de la próxima semana”, dijo el DNC.

Muchos estadounidenses siguen siendo pesimistas sobre el estado de la democracia estadounidense. Una encuesta de octubre realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que solo el 9% de los adultos piensa que la democracia está funcionando "extremadamente" o "muy bien", mientras que el 52% dice que no está funcionando bien.