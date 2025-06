“Se veía muy mal”: hijo de jardinero visita a su padre en centro de detención tras violento arresto en Santa Ana

El hijo de un jardinero que fue captado en video siendo detenido a golpes por agentes de la Patrulla Fronteriza este fin de semana en Santa Ana, se reunió este martes con su padre en el Centro de Detención Metropolitana de Los Ángeles.

Alejandro Barranco, un veterano del cuerpo de Marines, dijo que pudo hablar con su papá y asegura que tenía lesiones visibles. El joven además dijo que las condiciones del lugar son presuntamente inhumanas de acuerdo con el relato de su padre.

El video captado este sábado muestra la violenta detención de Narciso Barranco, de 48 años, en Santa Ana, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le da varios golpes en la cabeza mientras el inmigrante trataba de huir.

"Se veía mal. Se veía muy mal", dijo Alejandro. "Llevaba la misma ropa que cuando lo atraparon. Todavía tenía sangre en la camisa. Estaba asustado. Tiene los ojos rojos. Dice que le arden".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el uso de la fuerza durante la detención de un jardinero indocumentado por agentes de la Patrulla Fronteriza este fin de semana en Tustin, en el condado de Orange.

Durante la visita en el centro de detención el padre “dijo que no ha podido ni lavarse la cara, no ha recibido mucha agua, tampoco comida se mira mal”, dijo Alejandro, “dice que por lo menos 70 personas en un baño, mínimo de comida y agua una vez al día, todos tienen la misma ropa”.

Narciso Barranco, llevaba 35 años viviendo en el país y no tenía antecedentes penales, asegura su hijo.

En el video del arresto, se ve a un agente federal golpeando a Narciso cuando este se encontraba inmovilizado contra el suelo. El hombre estaba trabajando como jardinero afuera de un IHop en la calle Ritchey y la avenida Edinger cuando agentes de la Patrulla Fronteriza se le acercaron.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió en redes sociales el lunes que Barranco agredió a un agente federal con una desbrozadora mientras lo detenían.

Sin embargo, su familia afirmó que el jardinero intentaba protegerse del gas pimienta y de varios agentes armados.

Además, su hijo dice que los golpes le causaron una lesión en el hombro y durante la visita de este martes confirmó que nunca recibió tratamiento médico.

Alejandro, quien dijo que su padre le pidió que terminara el trabajo de jardinería mientras estaba detenido, dijo que no está seguro de cuánto tiempo permanecerá detenido.

Una vista llena de emociones

Alejandro, quien sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dijo que la reunión del martes estuvo llena de emociones. Al principio, su padre dudó en acercarse a la barrera de la ventana y parecía estar conteniendo las lágrimas, dijo Barranco.

"Me sentía muy conmovido, pero sé cómo mantenerme fuerte por mi papá", dijo Barranco. "Le dije que todos estaban aquí ayudándolo. No lo podía creer. Se mantiene fuerte, pero sin duda es difícil para él”.

"Es un hombre muy trabajador. Es amable. Está muy orgulloso de su trabajo. Muy orgulloso de sus hijos”, agregó Alejandro.

Su padre le dijo que lo amaba y agradeció a quienes lo ayudan a recaudar fondos para asistencia legal, dijo Alejandro, y agregó que le dijo que vendiera su camioneta de trabajo si necesitaba el dinero.

Alejandro dijo que la familia está en la fase inicial de solicitar el programa de Parole in Place, que permite a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia permanente y la ciudadanía con mayor facilidad.

Alejandro dijo que su padre siempre supo que las autoridades federales de inmigración podrían detenerlo, pero se arriesgó para mantener a su familia. Los otros dos hijos de Narciso Barranco actualmente sirven en la Infantería de Marina.

"Me siento muy optimista", dijo Alejandro a MSNBC el martes en otra entrevista. "Esto no me hace amar menos a mi país. Me encanta porque veo a toda esta gente defendiendo a personas como mi padre”.

En un comunicado a Telemundo 52, el Departamento de Seguridad Nacional informó el lunes que el hombre se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a un inmigrante ilegal que intentó evadir a la policía", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. "El inmigrante ilegal corrió, se giró y blandió una desbrozadora directamente en la cara de un agente. Luego huyó por una intersección concurrida y volvió a apuntar con la desbrozadora al agente. El inmigrante ilegal se negó a obedecer en todo momento: se resistió a las órdenes, se resistió a las esposas y se negó a identificarse. Los agentes tomaron las medidas apropiadas y siguieron su entrenamiento para usar la mínima fuerza necesaria para resolver la situación priorizando la seguridad del público y de nuestros oficiales. Ahora se encuentra bajo custodia del ICE".

Dificultades para saber dónde estaba detenido

Alejandro dijo que su padre ya cuenta con representación legal, pero ubicarlo en el centro de detención, dice fue un reto.

“Por ejemplo, mi papá solo dice en ‘ICE custody’, no tienen una dirección o donde podemos ir a buscarlo”, dijo Alejandro.

El hijo agregó que “no habríamos sabido dónde estaba si por teléfono no nos hubiera dicho cuál era la dirección”.

Yliana Jonhansen-Méndez, directora del Centro de Defensa Legal para Inmigrantes, asegura que los centros de procesamiento de ICE están saturados.

“Las personas se están quedando en los centros de Los Ángeles por varios días cuando solo deben de quedarse las 24 horas”, dijo Jonhansen-Méndez.

Eso estaría ocasionando que los familiares no puedan rastrear a sus seres queridos en el portal del ICE para ubicar a los detenidos. La recomendación es buscar en los sitios de internet de los centros de detención como Adelanto y el de El Paso, Texas.

Otro consejo es contactar al consulado de su país de origen que suele enviar a representantes diariamente a los centros de detención o llamar a organizaciones como el centro de Defensa Legal para Inmigrantes: “213-833-8283 nosotros contestamos esta línea entre semana de 9 am a 4 pm”, dijo un vocero.

Otra recomendación a los inmigrantes es que, en caso de que sean detenidos por ICE, tengan memorizado un número telefónico para poder comunicarse así con un ser querido desde un centro de detención.