Padre deportado a México pierde momentos de la vida de su hija durante los últimos 16 años

Destinée Arce planeaba que su padre se perdiera su graduación de la maestría de la USC este mes. Se ha perdido casi todos los momentos importantes desde que ella tenía 10 años, tras ser deportado por la administración Obama en 2009.

“Eso es lo más difícil de ser deportado. No estuve presente en momentos como ese”, dijo José Arce, de 50 años, quien fue deportado tras una condena por posesión de armas en 2006. “No estuve presente en su graduación de preparatoria. No estuve presente en su fiesta de quince años”.

Arce perdió una segunda oportunidad para Destinée, de 26 años, cuando su novio de toda la vida le propuso matrimonio por sorpresa en su fiesta de graduación. Ella aceptó.

“Es una oleada de emociones, de felicidad y luegome cuenta de que uno de mis padres ya no está”, dijo Destinée.

La graduada de la USC ha estado lidiando con la separación familiar durante los últimos 16 años. Tras la deportación de su padre, fue criada por su madre, quien asumió el rol de ambos. Su abuelo y sus tíos la acompañaban en los bailes padre e hija y ella se mantenía en contacto con su padre por teléfono, mensajes de texto y videos de WhatsApp.

“No estuve presente en muchos eventos especiales de su vida. Eso es lo más difícil de estar aquí”, dijo Arce, dueño y administrador de un estudio de tatuajes en Tijuana.

Arce, de 50 años, fue traído a Estados Unidos por sus padres, al sur de Los Ángeles, cuando tenía dos años.

Si bien su padre logró obtener la ciudadanía, él y su madre no pudieron regularizar su estatus migratorio y, en 2006, Arce fue condenado por posesión de armas. Después de cumplir su condena, fue deportado a México y regresó para estar con Destinée. En 2009, Arce fue deportado de nuevo, según él, por última vez.

“Creo que ser deportado es una de las mejores cosas que me han pasado”, dijo José, quien afirma que en México no tiene que vivir ni trabajar en la sombra, sino que puede montar un negocio y viajar libremente por el mundo. “Vivo libre, esto es como la verdadera libertad. Dicen que Estados Unidos es el país de la libertad, pero yo no lo veía así porque no tenía papeles”.

Destinée no ve la deportación desde la misma perspectiva que su padre.

“Su deportación pudo haber sido lo mejor que le ha pasado, pero no fue lo mejor que me pasó a mí”, dijo Destinée, quien se giró y lloró, todavía lidiando con los efectos de la separación familiar 16 años después. “Aunque la deportación le ha abierto muchas puertas, tiene su propio negocio allí y se gana la vida honradamente, pero hay tantas cosas de este lado que siento que se ha perdido”.

Probablemente, lo próximo será su boda, que seguramente se celebrará en Estados Unidos, donde José no tiene permitido viajar. No podrá acompañarla al altar.

“¿Con quién voy a tener mi baile de padre e hija? Pensar en estas cosas me emociona un poco y me entristece”, dijo Destinée.

También la enfurece saber que miles de niños y padres están ahora en su misma situación con las políticas migratorias actuales que están separando a algunas familias.

“Hay que pensar realmente en estas personas como seres humanos”, dijo Destinée, quien explicó que la separación familiar es en parte la razón por la que cursó una maestría en salud mental en la USC. “Tenemos que pensar en lo que empezaron, lo que crearon y lo que están aportando a nuestro país”.

Destinée viaja a México para visitar a su padre, pero ahora le preocupa cruzar debido al clima político.

José no solo prospera en Tijuana con su negocio, sino que también formó una nueva familia y ayuda a inmigrantes recién deportados a salir adelante y a hacer lo que él hizo: sacarle el máximo provecho a la deportación.

“Tratamos de ayudarnos mutuamente”, dijo José.