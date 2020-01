ONU: la frontera de EEUU y México es la segunda más peligrosa del mundo

SAN DIEGO — La Organización Internacional sobre las Migraciones ubicó a la frontera entre EEUU y México como la segunda frontera más peligrosa del mundo.

Con casi 500 inmigrantes muertos, de acuerdo a la ONU durante 2019, las cifras la colocan por debajo de las más de 1,000 muertes que cobró el mar mediterráneo en el que navegan migrantes de Asia y el Medio Oriente rumbo a Europa huyendo de zonas de guerra.

De los 497 fallecidos, 290 serían hombres, 50 mujeres, 25 niños y de los 132 restantes no hay información, esto según el mismo reporte de la Organización Internacional de Migrantes, que también señala que 128 de las muertes habrían sido por ahogamientos y 51 por hipotermia e hipertermia, haciendo claro énfasis en que la principal causa de muerte serían las bestiales condiciones naturales de los terrenos que los migrantes tienen que atravesar. Migrantes que según la organización, vienen de unos 15 países, entre ellos, México, Guatemal, Honduras, China, Ucrania India y Haití.

Sin embargo, estas cifras pudieran no resaltar la realidad absoluta pues la misma organización indica que muchos cuerpos no son encontrados y según Rafael Hernández, voluntario rescatista de migrantes en el desierto de la organización “Ángeles del Desierto”, las muertes que ocurren en zonas específicas de territorio mexicano son aún más difíciles de cuantificar.

“Estamos hablando posiblemente de estadísticas que se han hecho de las personas que se han encontrado más no de las personas que no se han encontrado... También tenemos una situación de personas que tambien tenemos partes que están en territorio mexicano y esas no se están observando en las estadísticas de EEUU, porque tenemos terrenos sumamente durísimos, lo que es arizona, en California y en Texas, donde tiene que transitar muchas personas por el lado mexicano”.

Hay que resaltar que el estudio se enfoca en zonas migratorios y no en territorios peligrosos en general para migrantes, razón por la que posiblemente la frontera méxico-americana termina sobrepasando otras zonas de migración masiva como lo serían áreas del medio oriente, áfrica o incluso Europa.