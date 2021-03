NBC: más de 500 niños migrantes sobrepasan límite legal de días bajo custodia de la Patrulla Fronteriza

WASHINGTON - Más de 500 niños migrantes habían estado bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza durante más de 10 días hasta el jueves, mucho más allá del límite legal de tres días, ya que muchas instalaciones fronterizas no construidas para albergar a niños han superado con creces su capacidad, según nuevos datos obtenido por NBC News.

Muchos de los niños están detenidos en el Valle del Río Grande, el epicentro del reciente aumento migratorio, donde hasta el jueves más de 4,000 inmigrantes de todas las edades se encontraban detenidos en un sector con instalaciones destinadas a albergar solo a 715, según los datos. . En la instalación de carpas de paredes blandas en Donna, Texas, construida para albergar a los crecientes números en el Valle del Río Grande, más de 3,300 inmigrantes estaban bajo custodia en una instalación construida para 250 a partir del jueves. Los números fluctúan a lo largo de un día determinado, ya que algunos inmigrantes adultos son procesados ​​rápidamente y liberados o expulsados ​​de EEUU.

El hacinamiento es particularmente problemático para los niños, ya que las estaciones fronterizas no estaban destinadas a albergar a menores, especialmente durante largos períodos de tiempo. Durante una oleada de niños migrantes no acompañados durante la administración Trump en 2019, los niños se quejaron de no tener suficiente espacio para acostarse y dormir. La administración de Biden ha dicho que los niños reciben tres comidas al día, acceso regular a bocadillos y tiempo recreativo ocasional.

El jueves, había 4,500 niños bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza a lo largo de toda la frontera sur, dijo un funcionario de la administración, frente a los 4,276 niños bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza el domingo, según los datos obtenidos por NBC News.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una de las principales causas del hacinamiento es la falta de espacio en las instalaciones administradas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia designada para cuidar a los niños migrantes.

En una llamada con los periodistas el jueves, los funcionarios de la administración de Biden dijeron que están trabajando para sacar a los niños de la custodia de la Patrulla Fronteriza y llevarlos a las instalaciones del HHS más rápidamente.

También tenemos una prioridad de que los niños estén seguros y nos aseguremos de que sean liberados de la custodia de CBP, porque entendemos absolutamente que esos no son lugares para que los niños permanezcan a largo plazo y deben estar en un lugar adecuado para los niños ", dijo un funcionario del gobierno, y agregó que el HHS está trabajando para abrir nuevas instalaciones y crear más espacio en las instalaciones existentes.

Cuando se le pidió un comentario, el Departamento de Seguridad Nacional se refirió a una declaración reciente del secretario Alejandro Mayorkas: "Como he dicho muchas veces, una instalación de la Patrulla Fronteriza no es un lugar para un niño. Estamos trabajando en asociación con el HHS para abordar las necesidades de niños no acompañados, lo que solo se hace más difícil dados los protocolos y restricciones requeridos para proteger la salud pública y la salud de los propios niños ".

Esta historia fue escrita primero por NBC News.