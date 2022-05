Madre del sur de Los Ángeles enfrenta deportación tras anulación de su condena por asesinato

Una mujer del sur de Los Ángeles pasó casi dos décadas en prisión por un asesinato que no cometió. El año pasado, un tribunal de California anuló su condena, pero no salió libre. En cambio, su abogado dice que fue detenida por agentes de ICE y ahora se enfrenta a la deportación a México.

Su abogado dice que esto no es raro.

De hecho, dice que muchos activistas en California han luchado para evitar que el estado entregue a los prisioneros al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), después de que hayan sido liberados, pero dice que sigue ocurriendo.

EN CUSTODIA DE ICE

Pasó casi 20 años en prisión por asesinato.

Luego, un juez de California la exoneró y dijo que finalmente sería libre porque no cometió el delito.

Pero esta mujer del sur de Los Ángeles, Sandra Castañeda, no está en casa con su familia.

Ahora está en un centro de detención de inmigrantes en todo el país y se enfrenta a la deportación.

“Dejaron entrar la camioneta de ICE, los vi cargarla a ella y a otra mujer en el centro de recepción donde reciben a las personas y luego las vi alejarse”, dijo Colby Lenz, defensora de la Coalición de Mujeres Prisioneras de California.

Lenz estuvo en el estacionamiento de la prisión el año pasado, esperando para recoger a Castaneda y llevarla a casa el día que se suponía que debía ser liberada.

Lenz dice que ICE envió a Castañeda a Georgia porque allí tenían una cama disponible.

“SIN CONDENA POR LA QUE DEPORTARLA”

Lenz es una defensora de la Coalición de Mujeres Prisioneras de California y conoció a Castañeda mientras estaba en prisión y luego le presentó a su abogado de inmigración actual.

“En el caso de Sandra, simplemente ya no hay una condena por la que deportarla”, dijo Anoop Prasad, un abogado de inmigración del Asian Law Caucus.

La nueva guía enviada este lunes a los abogados de ICE se basa en las prioridades del gobierno, puestas en marcha en noviembre pasado para enfocar sus esfuerzos en detener y deportar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza. La medida afectaría a unos 700,000 casos y si son cerrados, sería de manera temporal.

Prasad argumenta que el caso de Castañeda es muy injusto porque ella es una residente permanente legal que ya no tiene antecedentes penales y aún podría ser deportada a México.

“El sistema penitenciario de California la denunció y llamó a ICE. Nada en la ley de California les obliga a hacer eso”, dijo Prasad.

LUCHA CONTRA SU DEPORTACIÓN

Prasad actualmente está luchando contra la deportación de Castaneda.

Él dice que un juez de inmigración ya lo desestimó una vez, pero ICE les pidió que lo reconsideraran y podría apelar una segunda desestimación.

Prasad dice que Castañeda está en un centro de detención en la zona rural de Georgia y no ha visto a amigos o familiares en casi un año; teme que eso le pase factura.

El abogado Héctor Benítez explica cuáles son los cambios de inmigración respecto a deportaciones.

“Cuando estás bajo custodia penal, sabes que saldré en x fecha. Con la detención de inmigrantes, nunca hay un final a la vista”, dijo Prasad. "Podrías estar mirando meses, podrías estar mirando años, y creo que eso realmente pesa mentalmente en las personas y lo que hemos visto es que mucha gente dice: 'Ya no puedo hacer esto, simplemente dejaré que me deporten”, dijo Prasad.

Los funcionarios de ICE remitieron una solicitud de comentarios de la cadena hermana NBC a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no respondió antes de la fecha límite.

