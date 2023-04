“Estoy desesperada”: hija hispana busca a su padre desaparecido mientras intentaba cruzar la frontera

SALT LAKE CITY, Utah - Una mujer en Utah busca a su padre que desapareció hace casi nueve meses mientras intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Los peligros en la frontera con México no se hacen esperar. Todos los días hay muchas personas que intentan cruzar de manera ilegal buscando un mejor futuro en Estados Unidos.

Shirley De Las Aguas, una mujer hispana residente en Utah, dijo que su padre, Javier De Las Aguas, de 64 años, intentó cruzar por la frontera de Arizona en julio del año pasado, y hoy aún no sabe nada de su paradero.

“Estoy desesperada, ya van casi nueve meses que no sé nada de él. Es una zozobra diaria no saber nada de él. Si está vivo o si no está vivo”, dijo De Las Aguas.

Más de 800 migrantes murieron durante el 2022 a lo largo del límite entre ambos países.

De Las Aguas comenta que el pasado 17 de julio fue la última vez que habló con su padre. “A las 7 de la noche me dijo que se encontraba en Mexicali, México, y se disponía a partir a San Luis Río Colorado y de ahí pasaría la frontera”, indicó.

El desierto de Arizona, en particular, es uno de los lugares más peligrosos para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Fue a partir de ese momento, cuando la mujer no supo más nada de su padre.

Sin embargo, una llamada, nada alentadora, podría darle un indicio de lo que ocurriría con su padre.

“A las 11 de la noche recibí una llamada de una señora que viajaba con él. Era compañera de viaje. Me relata que los fueron a recoger en Mexicali, los llevaron en una camioneta a San Luis Río Colorado, los dejaron en cierto punto y les dijeron que caminaran derecho. Iban muchas personas agarradas de la mano. Era de noche y todos estaban muy nerviosos, salieron corriendo y ellos se soltaron de las manos y cada uno corrió por su vida a entregarse. Ella me dice que hasta ahí vio a mi papá”, narró.

Aún se desconoce si el hombre logró cruzar a territorio norteamericano o si en definitiva se quedó en tierras mexicanas. Su hija dijo que se ha comunicado con todos los centros de detención en la frontera y hasta con sedes consulares, pero no le han dado respuestas positivas.

Cualquier persona que tenga información de Javier De Las Aguas no debe dudar en comunicarse con las autoridades.