Alcaldia de Los Ángeles decidirá sobre mociones para proteger a los inmigrantes 

El concejo municipal votará este miércoles sobre un paquete de mociones destinadas a proteger a los inmigrantes en Los Ángeles en medio de la represión federal y las amenazas a las llamadas ciudades santuario.

En febrero, el concejal Hugo Soto-Martínez presentó cinco mociones para apoyar a la comunidad inmigrante.

Una moción exploraría políticas para exigir que las empresas reporten a la ciudad toda la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e informen a los trabajadores sobre sus derechos antes de posibles redadas.

exploraría políticas para exigir que las empresas reporten a la ciudad toda la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e informen a los trabajadores sobre sus derechos antes de posibles redadas. Una segunda moción busca establecer una “Campaña conozca sus derechos” en toda la ciudad para informar a los inmigrantes de Los Ángeles sobre las protecciones contra la discriminación, la política de santuario de la ciudad y otros recursos disponibles.

busca establecer una “Campaña conozca sus derechos” en toda la ciudad para informar a los inmigrantes de Los Ángeles sobre las protecciones contra la discriminación, la política de santuario de la ciudad y otros recursos disponibles. La tercera moción es una resolución que declararía la postura de la ciudad a favor de que California aumente los fondos para la defensa contra la deportación.

es una resolución que declararía la postura de la ciudad a favor de que California aumente los fondos para la defensa contra la deportación. Una cuarta moción en la agenda del miércoles autorizaría a la ciudad a asignar aproximadamente $500 millones para mantener los servicios legales de inmigración, lo que cubriría el déficit creado cuando la administración Trump congeló dichos fondos.

en la agenda del miércoles autorizaría a la ciudad a asignar aproximadamente $500 millones para mantener los servicios legales de inmigración, lo que cubriría el déficit creado cuando la administración Trump congeló dichos fondos. La quinta moción del concejal, que busca brindar servicios legales sin fines de lucro en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles como preparación para una posible prohibición de viajes, fue aprobada por unanimidad el martes por el Comité de Comercio, Viajes y Turismo del consejo. Será considerada por el pleno del Ayuntamiento en una fecha futura.

De aprobarse, los puntos reafirmarían el compromiso de la ciudad de proteger a su comunidad inmigrante de una posible deportación. En noviembre de 2024, el Ayuntamiento y la alcaldesa Karen Bass establecieron formalmente Los Ángeles como una “ciudad santuario”.

Si bien la ciudad ya contaba con ciertas políticas para impedir que los departamentos colaboraran con el ICE, la designación creó formalmente una política según la cual ningún personal ni recurso de la ciudad puede ser utilizado para colaborar con las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial.

En su primera semana en el cargo, el presidente Donald Trump emitió varias órdenes ejecutivas dirigidas a inmigrantes y ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago y otras jurisdicciones lideradas por demócratas, autorizando la aplicación de la ley por parte del ICE en escuelas e iglesias, entre otros lugares.

El presidente ha amenazado con recortar los fondos federales para las ciudades santuario si no colaboran con el control de ICE.

Trump ha calificado previamente la inmigración ilegal como una invasión de nuestro país y se ha comprometido a llevar a cabo sus planes de deportación sin importar el costo.

“No se trata de un precio”, declaró Trump a NBC News poco después de su elección. “No es cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países y ahora van a regresar a esos países porque no se quedan aquí. No hay precio”.

Trump insistió en que los votantes, incluidos los latinos, apoyan su petición de inmigración legal únicamente.

“Quieren tener fronteras”, dijo Trump anteriormente. “Y les gusta que la gente entre, pero tienen que venir con amor por el país. Tienen que venir legalmente”.