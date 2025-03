Pareja indocumentada es arrestada tras acudir a una cita de inmigración en el condado de Orange

Una familia del condado de Orange fue detenida por agentes de inmigración después de vivir en Estados Unidos por 35 años y sus hijas dicen que probablemente serán deportados a Colombia a finales de este mes.

Gladys y Nelson González llegaron de su natal Colombia a Estados Unidos en 1989.

Desde su llegada, la pareja trató de arreglar su estatus migratorio, pero en medio del proceso, en el año 2000 a la pareja se le dio una orden de deportación voluntaria, pero, al no contar con ningún récord criminal, de acuerdo con la familia, decidieron permanecer en el país y apelar su caso.

Sin embargo, después de 35 años, la pareja fue arrestada el pasado 21 de febrero tras acudir a una cita de inmigración.

Según sus familiares, Gladys y Nelson se encuentran en un centro de detención en Luisiana.

“El presidente de los Estados Unidos prometió que él iba a sacar a los criminales que han cometido crímenes horribles y eso no es la verdad”, dijo Stephanie González, hija de la pareja. "Me rompe el corazón porque mis papás son buenas personas y no no merecen esto".

En un comunicado enviado por ICE sobre el caso, un vocero de la agencia indica que “como parte de sus operaciones rutinarias, el ICE arresta a extranjeros que cometen delitos” y agrega que las operaciones incluyen “a otras personas que han violado las leyes de inmigración de nuestro país”.

Si bien inicialmente las autoridades migratorias se han centrado en personas con antecedentes penales, estamos empezando a ver lo que ICE llama “prioridades adicionales”. ICE confirma que un juez de inmigración no encontró base legal para permitir a los González permanecer en Estados Unidos.

"Gladys y Nelson González agotaron todas las opciones legales para permanecer en Estados Unidos entre marzo de 2000 y agosto de 2021, incluidas las revisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración en 2001 y 2018, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en 2010 y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito en 2021", según el comunicado de ICE.

La familia González dice que sus padres intentaron todo lo posible para apelar sus casos y encontrar una vía hacia la ciudadanía, pero afirma que recibieron mala asesoría legal durante ese proceso que duró décadas.

El abogado Gustavo Mora, quien no representa a la familia González, comentó que este caso es uno más en la lista de detenciones que la administración del presidente Donald Trump ha desatado en contra de las comunidades inmigrantes, bajo su programa de deportaciones masivas.

“En los 20 años que yo he practicado la ley de inmigración viene a mi oficina por lo menos una vez al mes un cliente que está en una situación muy similar, donde tiene orden de inmigración y no tienen forma de arreglar su caso”, dijo Mora.

El abogado de inmigración agregó que "bajo la administración Trump, los he visto ser más agresivos al restablecer las órdenes de deportación porque tienen una política en la que se basan: intentan demostrar a sus electores que están cumpliendo con sus promesas".

Sin embargo, Mora agregó que en el caso de los González, "siendo realistas, esta sería una orden de deportación justificada bajo cualquier administración, porque, una vez más, los tribunales determinaron que no tenían remedio y agotaron todas sus apelaciones".

La familia González dice haber agotado todas sus opciones y que lo mejor que pueden hacer ahora mismo es ayudar a sus padres a prepararse para una nueva vida en Colombia una vez que sean deportados.