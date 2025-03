“Me sentía morír”: mujer de El Monte relata lo que vivió tras ser detenida por ICE y liberada

Yolanda Pérez, la mujer que fue arrestada por ICE y que pasó varios días en un centro de detención de San Diego, finalmente regresó a su casa, tras una audiencia ante un juez de inmigración que le otorgó la salida bajo fianza.

Aunque ahora Yolanda respira más tranquila, todavía tiene que luchar por resolver su estatus migratorio para poder quedarse en Estados Unidos.

Sin embargo, para ella lo más importante es disfrutar del tiempo con su hija Xitlali, quien es ciudadana estadounidense, después de que por más de dos semanas, Yolanda estaba esperando una respuesta sobre qué posibilidades migratorias tenía.

Tras salir del centro de detención este martes, la mujer gozó de la comodidad de su casa. “Con cobijas más cómodas, mis almohadas, todo mucho mejor”, dijo Yolanda.

Además, abrazar a su hija tras recobrar su libertad fue como despertarse de una pesadilla.

La detención por parte de ICE de una madre y su hijo, tiene conmocionado a una familia de El Monte, especialmente porque otra hija, Xitlali, de 21 años, sufre de un cáncer. María Paula Ochoa reporta para Telemundo 52 a las 6 p.m. el 27 de febrero de 2025.

Yolanda fue detenida por agentes de ICE el 24 de febrero a la salida de su casa en El Monte, dejando atrás a sus hijos convencida de que ya no volvería a verlos en este país. Preocupada especialmente por Xitlali quien sufre de cáncer en los huesos y es ella quien le brinda todos los cuidados

“Me sentía morirme, porque es primera vez que me arrestan y yo sentía como que ya ahora sí que me voy y lo que más me dolía era mi hija”, dijo Yolanda mientras recordaba a su hija que lucha contra el cáncer.

“Es lo peor que puede hacer una madre dejar a sus hijos y yo, pues, ellos nunca me han dejado, siempre estamos juntos y yo dije: yo me voy a morir”, agregó la mujer.

Yolanda salió del centro de detención de San Diego en la noche del martes, después de que una jueza federal aprobara su libertad bajo una fianza de $1,500, al considerar que no representa un peligro para la sociedad o con riesgo de fugarse.

Ella dice que no hizo nada malo, solo luchó por vivir en su país adoptivo durante más de 20 años.

Una madre indocumentada, que cuida a su hija menor que sufre de cancer, salió libre el martes bajo una fianza de $1,500 tras su detenida por ICE. Enrique Chiabra reporta para Telemundo 52 a las 11 p.m. el martes, 11 de marzo de 2025.

No obstante, los agentes de ICE descubrieron que tenía un cargo por hurto en tiendas en 2005 por robar comida, pero la jueza consideró que no era un peligro para la sociedad.

Por lo tanto, ICE le exigió portar un grillete en su pierna para monitorearla hasta nuevo aviso.

Por su parte, su hija Xitlali dijo estar “feliz, muy feliz y un poco más tranquila en saber que mi mamá y está conmigo y a mi lado”.

Sin embargo, esta felicidad no está completa, pues Jonathan, el mayor de los 4 hijos, continúa recluido en un centro de detención en Adelanto. Su primera audiencia en corte será este jueves.

“Ayer, cuando le hizo una videollamada a mi hija, yo le contesté la videollamada. Él lloró y lloramos, y pues felicidad y a la vez tristeza”, dijo Yolanda.

Y aunque ahora la mujer está libre, ella asegura que hará todo lo que esté en sus manos para que no lo deporten.

Yolanda dice estar “muy agradecida porque fue mucha gente que nos apoyó, demasiada gente que nos apoyó con cartas, con buenas recomendaciones”.

De acuerdo con su abogado, una de las opciones que tiene Yolanda es casarse con su pareja, quien es ciudadano estadounidense, pero mientras resuelve esa situación, tiene que seguir reportándose periódicamente con ICE.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís publicó el siguiente mensaje sobre el caso.

"La detención de Yolanda Pérez por parte de ICE fue una profunda injusticia y solo un ejemplo de las muchas maneras en que este gobierno está destruyendo familias. La hija de Yolanda Pérez, Xitlali, tiene cáncer y depende del cuidado de su madre mientras recibe quimioterapia. Xitlali, ciudadana estadounidense, quedó vulnerable sin su cuidadora principal, lo que aumentó el estrés en un momento en que debería estar enfocada en su salud. Esta desgarradora situación ejemplifica cómo las políticas migratorias no priorizan las vidas humanas y, en cambio, perjudican a las familias. La reciente liberación de Yolanda bajo fianza es solo uno de los muchos obstáculos que ella y su familia tendrán que enfrentar mientras continúan los procedimientos migratorios en este asunto; nadie debería ser separado de su familia de una manera tan devastadora".

Mekhalo Medina, de nuestra estación hermana NBC Los Ángeles contribuyó a este reportaje.