ICE arresta a hombre con proceso de asilo político tras cita de inmigración en Santa Ana

Un inmigrante que ha vivido en Santa Ana durante los últimos tres años está al borde de ser deportado a un país del que huyó debido a la violencia y culpa la eliminación de la aplicación CBP One.

Esmerlyn De Jesus Peralta, solicitante de asilo de la República Dominicana, terminó en una celda de detención migratoria tras presentarse a lo que creía que era una visita rutinaria con funcionarios de inmigración.

"Me sorprendió porque no tiene antecedentes penales, tenía su permiso de trabajo válido, su número de seguro social, tiene una vida aquí", dijo Ashley Wang, novia de Peralta.

Peralta huyó de la República Dominicana en 2022 por temor a la violencia. Se le expidió un permiso de trabajo y una tarjeta de seguro social, que Wang mostró a nuestra estación hermana, NBCLA.

Wang dijo que Peralta había estado trabajando con ella como jardinero para una empresa residencial en Santa Ana. También jugó béisbol en las ligas menores en el Caribe e incluso ayudaba con el equipo de ligas menores de la hija de Wang.

Pero todo eso cambió cuando la nueva administración Trump asumió el cargo el 20 de enero, según Wang.

La aplicación CBP One que Peralta usaba para sus citas de asilo dejó de funcionar. La aplicación, que actualmente está inhabilitada, de la era del expresidente Joe Biden, se creó para procesar el ingreso de migrantes a Estados Unidos de forma ordenada y reducir los cruces fronterizos ilegales.

Peralta afirma que los funcionarios de inmigración le indicaron que se presentara en la oficina de Santa Ana el 13 de febrero. Al llegar, le informaron que no había asistido a una audiencia de detención el 22 de enero, de la cual no tenía conocimiento porque la aplicación CBP One dejó de funcionar.

“La jueza dijo que le había dicho que la audiencia sería el 22 de enero de 2025 y que no se presentó. Pero tiene documentación que demuestra que su audiencia sería el 25 de marzo, por lo que desconocía la fecha de la audiencia”, declaró Wang.

Funcionarios de ICE confirmaron a NBCLA que Peralta tiene órdenes finales de deportación.

“Después de agotar todo el debido proceso, no había fundamento legal para permitir que De Jesús permaneciera en Estados Unidos”, escribió ICE.

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, quien no representa a Peralta, afirma que la interrupción de la aplicación CBP One podría ser un recurso legal.

“Tiene derecho a apelar esto”, declaró Nieto. “Dado que CBP One fue cancelado recientemente y que esta persona dependía de esto para contactarse con ICE y saber cuándo eran sus entrevistas, considero que esto podría ser motivo de apelación”.

Nieto agregó que la eliminación abrupta de la aplicación sin previo aviso también podría ser la base para una apelación para otras personas que se encuentran en situaciones similares.

Wang dijo que están apelando ante la Junta de Apelaciones de Inmigración e incluso han reunido firmas de apoyo de la comunidad de Santa Ana.

A pesar de eso, Peralta tenía programado un vuelo de deportación de regreso a la República Dominicana hace solo unos días, pero fue sacado. Aún desconoce el motivo.

NBCLA se ha comunicado con ICE para obtener comentarios y aún no ha recibido respuesta.

“Sigue pidiendo información actualizada y solo le dicen que no saben”, dijo Wang.

Por ahora, Peralta permanece detenido en Estados Unidos mientras lucha por quedarse permanentemente en el país que espera sea su nuevo hogar.