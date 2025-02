Familias inmigrantes temen ser separados tras operativos de ICE

Muchas familias inmigrantes aseguran estar afligidas ante los operativos de gran escala que estarían planeando el servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el área de Los Ángeles.

Durante este fin de semana, activistas documentaron la supuesta presencia de agentes de ICE en un vecindario de Alhambra.

Telemundo 52 habló con una familia con estatus migratorio mixta, ya que tres de ellos han regularizado su situación migratoria, mientras los otros dos temen la separación familiar como muchos inmigrantes más, ante los continuos operativos de ICE.

Los expertos en temas legales sugieren a los afectados tener un abogado penalista y otro de inmigración, si enfrenta cargos criminales.

Activistas de las denominadas patrullas comunitarias exhibieron el domingo en sus redes sociales la supuesta presencia de agentes ICE en un centro comercial de Alhambra, al sur de la avenida Palmer.

Con megáfonos en mano, enfrentaron a los presuntos oficiales diciéndoles que no eran bienvenidos y activaron la señal de alarma, notificando por altavoces a la comunidad.

“Encontramos seis o siete agentes de ICE, de inmigrantes, allá hay uno ahorita”, dijo El familiar de un hombre en Alhambra confirmó a Telemundo 52 que los agentes federales fueron a buscar a su suegro hasta su hogar el domingo, aunque no vive ahí, pero que no tenían una orden firmada por un juez.

ICE también colocó imágenes hoy en sus redes sociales de un inmigrante guatemalteco que fue arrestado por supuestamente ser un integrante de la pandilla de la calle 18 y previamente convicto por asalto con un arma mortal. Los operativos tienen preocupados a muchas familias.

"Pues me siento triste", dijo Libertad, quien pidió no revelar su identidad por temor, y que familia cuenta con estatus migratorio mixto. "Pues me siento triste", dijo Libertad, quien teme que agentes de inmigración toquen puerta en cualquier momento.

En esta familia de cinco, solo Libertad y su hija Flor son ciudadanos estadounidenses, otro es beneficiario de DACA y dos más son indocumentados.

“Tengo una hija que, pues, también es madre soltera, también si a ella la deportan no sé qué va a ser de sus hijos”, dijo Libertad.

Cada jueves, la abogada Alma Rosa Nieto, aclara dudas y contesta las preguntas sobre inmigración de los televidentes de Telemundo 52.

La familia de Libertad vive en Boyle Heights desde 1989 y los dos integrantes, sin documentos, dicen que no tienen antecedentes penales.

Las deportaciones afirman que los ha unido más que nunca y, aunque temen la separación familiar, dicen que se han preparado conociendo sus derechos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha dado a conocer el número de arrestos efectuados este fin de semana en operativos.