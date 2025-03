Madre indocumentada de una joven enferma de cáncer se presenta ante un juez

Por primera vez desde que fue detenida por agentes de inmigración el 24 de febrero, Yolanda Pérez, de 50 años, se presentó ante un juez para su primera audiencia de inmigración y tuvo la oportunidad de ver a su hija enferma, que está luchando contra el cáncer.

“Ella significa todo para mí. Es como mi mano derecha”, dijo Xitlali Tejeda, su hija de 20 años que dependía de su madre como su cuidadora principal mientras pasaba por tratamientos de quimioterapia.

“Ella cocina para mí. Ella hace todo por mí. Me cambia. Ella me baña. Ella está ahí para mí. Ella no me deja sola”, continuó entre lágrimas. “Si estoy en la sala de estar, ella viene conmigo. Si estoy en la habitación, ella se acuesta conmigo. Ella nunca se aleja de mi lado”.

Tejeda viajó desde El Monte a San Diego el jueves por la mañana para la audiencia, pero los procedimientos duraron apenas unos minutos y terminaron antes de que Tejeda llegara al interior.

El abogado de su madre presentó una solicitud de audiencia para determinar si Pérez podía ser puesta en libertad bajo fianza. El juez programó la próxima audiencia de su caso para el 20 de marzo, y esa audiencia de fianza se llevará a cabo en algún momento intermedio.

“Es literalmente una situación de vida o muerte”, dijo Acalin. “La hija está gravemente enferma. Necesita que la madre la cuide a tiempo completo para llevarla a sus médicos, a los tratamientos”.

Yolanda fue arrestada afuera de su casa en El Monte mientras los agentes de inmigración buscaban a su hijo Johnathan, quien también es indocumentado pero tenía múltiples condenas no violentas por posesión de drogas.

Acalin dijo que Johnathan cumplió su condena y fue a rehabilitación.

Yolanda tenía un cargo de delito menor de hace 20 años por hurto en tiendas. Acalin dijo que robaba comida para comer.

“Es evidente que esta persona no representa un riesgo para la seguridad nacional ni un peligro para la sociedad”, dijo Acalin. “En un tribunal penal, esto es el equivalente a una multa por exceso de velocidad”.

Acalin dijo que pagó una multa y una indemnización y que el caso se cerró hace años.

“Nunca había tenido un problema antes, nunca he tenido un problema desde entonces”.

Pero podría atormentarla ahora, ya que pide que la liberen para cuidar de su hija, que acaba de enterarse de que le cortaron el seguro médico de su trabajo y suspendieron la quimioterapia.

“Te quiero”, le dijo Xitali a su madre a través de una videollamada fuera del centro de detención. “Yo también te quiero, mami”, respondió Yolanda.

La madre de El Monte está rezando para que llegue el día en que la liberen para cuidar de su hija.

“Mi hija me necesita afuera”, dijo Yolanda.

“Espero que encuentren en sus corazones la fuerza para dejarla ir y estar conmigo”, dijo Xitali.