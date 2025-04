DHS confirma que detuvieron a jornaleros frente a un Home Depot en el sur de California

Diez jornaleros fueron detenidos este martes durante una operación en Pomona, confirmó a Telemundo 52 Los Ángeles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés).

Según el comunicado, agentes del DHS “llevaron a cabo un operativo en Pomona contra un inmigrante indocumentado con una orden de arresto vigente”.

Sin embargo, al encontrar otros inmigrantes indocumentados en el estacionamiento del Home Depot procedieron a detenerlos. “Durante el operativo, se encontraron y detuvieron a nueve indocumentados más”, informaron.

El vocero del DHS además afirmó que “varios de los detenidos tenían antecedentes penales, como abuso infantil, agresión con arma mortal, infracciones migratorias y conducir bajo los efectos del alcohol”.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de las personas detenidas; sin embargo, algunos de sus familiares y activistas hablaron sobre el momento de tensión que vivieron este martes y que aún no saben donde están.

De acuerdo con los testigos, agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) llegaron al estacionamiento de la tienda ubicada en South Towne Avenue alrededor de las 9 a.m., casi a la misma hora en que llegaron los jornaleros.

Los videos y fotografías que mostraron la alta presencia de los agentes fueron captados por personas que se encontraban en el lugar a la hora de los hechos, tal como vio Carlos, un jornalero que usualmente llega a buscar trabajo en Home Depot.

“Yo lo que vi, es que estaban unos de inmigración que estaban allá, qué era la Patrulla Fronteriza, no sé, pero sí se llevaron a varios jornaleros”, dijo Carlos, un jornalero que solo quiso dar su primer nombre y fue testigo de los arrestos.

Organizaciones como el Centro Jornalero de Pomona y miembros de la Coalición Justicia por Inmigrantes, acudieron de inmediato al lugar para documentar información sobre las personas detenidas y buscar respuesta del porqué sucedieron los arrestos.

“Entre 8 y 9 de la mañana, vehículos de la Patrulla Fronteriza, marcados y no marcados, vinieron a este Home Depot por las dos entradas a esta tienda. Se llevaron a jornaleros”, dijo Alexis Teodoro, director de Derechos Laborales de Pomona.

El hermano de uno de los detenidos, que no quiso revelar su identidad, dijo que “uno no sabe, en cualquier rato llega la migración. Yo temo también que en cualquier rato me sacan pa' afuera”.

El jornalero asegura que no sabe nada de su hermano ni a dónde lo llevaron.

“No hay nada que hacer por el momento porque no aparece nada del nombre de ellos en el sistema”, dijo.

Testigos aseguran que agentes federales detuvieron a más de una docena de jornaleros en el estacionamiento de un Home Depot en Pomona. Luis Zaragoza reporta para Telemundo 52 a las 6 p.m. el 22 de abril de 2025.

Otro jornalero, que lleva 20 años pidiendo trabajo en el Home Depot de Pomona, dijo que “llegaron así, sin violencia ni nada, los que agarraron aquí no intentaron correr ni nada”.

Por su parte, Fanelly Milán, del Centro Jornalero de Pomona, dijo que “hasta el momento Home Depot no ha querido hacer ninguna declaración”.

Algunos de los vehículos que pertenecen a los jornaleros detenidos, estaban el miércoles en el estacionamiento del Home Depot.

Lizbeth Abeln, directora de la Coalición Justicia por Inminentes, dijo que “estamos aquí para decir que hay apoyo, tenemos organizaciones en comunidad que dice Migra fura de Pomona’”.

Además, la supervisora Hilda Solís, stuvo en contacto con estos grupos pro inmigrantes y le recuerda a la comunidad que hay recursos para representar a estos trabajadores.

“La semana pasada, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó $5.5 millones adicionales en fondos para RepresentLA, un programa dedicado a brindar a nuestra comunidad inmigrante acceso a representación legal”.