“Día sin inmigrantes”: Cientos de personas salen a protestar en Los Ángeles

Mensajes en redes sociales publicados desde la semana pasada convocaron a cientos de personas para realizar una protesta este 3 de febrero la cual fue llamada: "Un día sin inmigrantes".

La invitación es para no ir a la escuela, no ir al trabajo y no comprar productos con el fin de mostrar la importancia de los inmigrantes en Estados Unidos. Esta no es la primera vez que se realizan manifestaciones pro inmigrantes bajo el lema "Un día sin inmigrantes", sin embargo, en esta ocasión la marcha busca protestar contra las políticas migratorias y de deportación masiva del presidente Donald Trump.

"Es un movimiento orgánico que se crea en redes sociales y que realmente nosotros como organizaciones deberíamos seguir apoyando, claro, con un mensaje y más que nada con seguridad para todos", dijo Francisco Moreno de COFEM.

Miles de manifestantes han organizado manifestaciones desde Chicago hasta Phoenix para protestar contra las políticas de inmigración y las deportaciones del presidente Donald Trump.

"Esperemos que estos llamados a la movilización realmente tengan impacto y que estemos más organizados", agregó Moreno.

Por su parte, Arturo Jiménez, del mocimiento Un dín sin inmigrantes dijo que esta manifestación busca mostrar que "la comunidad inmigrante es una parte importante de este país, que ellos aportan un 3.8% de inversión económica y tienen el 78% de inversión en el trabajo".

Mientras que algunos decidieron unirse, otros se cuestionaban si este método sería el más apropiado para enviar un mensaje a la nueva administración del presidente Donald Trump.

Protestas en el sur de California

Cientos de manifestantes se reunieron este lunes en el centro de Los Ángeles, continuando las protestas por segundo día contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump como parte de una serie coordinada de acciones denominada "Un día sin inmigrantes".

Se esperaba que se realizaran protestas en varias ciudades.

Cientos de personas también se reunieron para una manifestación y marcha el lunes por la mañana cerca del palacio de justicia federal en Santa Ana.

En Los Ángeles, los manifestantes iniciaron el lunes por la mañana en las escaleras del Ayuntamiento, cerca de la autopista Hollywood (101).

Alrededor de las 11 a. m., los manifestantes comenzaron a marchar por las calles West First y North Spring. El grupo finalmente se dirigió al área cerca del Crypto.com Arena, donde se reunieron en una intersección, ondeando banderas y cantando. Luego, el grupo regresó al norte, junto con cientos de participantes más y otras personas en vehículos que se unieron a la procesión por el centro de la ciudad.

La protesta parecía ser pacífica, y la policía permitió que el grupo se moviera por las calles de la ciudad.

En las primeras horas de la tarde, unos 1,000 manifestantes habían invadido los pasos elevados de las calles Spring y Main de la autopista 101, con la policía en espera para evitar que intentaran caminar hacia la autopista, como muchos lo hicieron el domingo.

Con esa presencia policial en las rampas de la autopista, no había ninguna indicación de que los manifestantes hubieran intentado acceder a la autopista, pero los participantes se alinearon en los pasos elevados, ondeando banderas y carteles mientras el tráfico pasaba por la autopista.

En Santa Ana, unos 150 residentes se reunieron en las calles Fifth y Ross para protestar contra las políticas de inmigración de Trump y la promesa de deportaciones masivas. Los manifestantes levantaron carteles que decían: "Los mexicanos no van a ninguna parte" y "No muerdas las manos que te dan de comer", mientras los automovilistas tocaban la bocina en apoyo.

Rosalba Hernández se unió a las protestas de este domingo en las calles del centro de Los Ángeles. La mujer dijo que quiere apoyar a la comunidad "de gente trabajadora" y asegura que "no es justo que nos ataquen como mexicanos, como latinos".

Los organizadores Tonali Un y Carla Valencia dijeron que eran activistas de justicia social que esperan hacer que las manifestaciones sean algo habitual. Eligieron el lugar para la protesta porque estaba cerca de los edificios federales de los tribunales y los servicios de inmigración.

"Creo que la gente finalmente está abriendo los ojos", dijo Un. "Mucha gente con la que hablo ahora se arrepiente" de haber votado por Trump, dijo. "La gente finalmente se está dando cuenta de que tiene que investigar". Un dijo que muchos de los partidarios latinos de Trump con los que ha hablado no creían que él tomaría medidas enérgicas contra la inmigración o que cumpliría con muchas de sus políticas.

La protesta de este lunes se da un día después de las manifestaciones del domingo cuando un grupo de unas mil personas marchó hacia el Ayuntamiento, y otros se dirigieron a la autopista 101 cerca de la salida de la calle Alameda. Cientos de manifestantes bloquearon el tráfico en la autopista 101 y se enfrentaron con las fuerzas del orden antes de dispersarse por la noche. Las imágenes captadas en el lugar mostraron a manifestantes bulliciosos caminando a ambos lados de la autopista poco después del mediodía, muchos ondeando banderas de Estados Unidos y México y sosteniendo carteles criticando a ICE.

El Departamento de Policía de Los Ángeles, que anteriormente había calificado la manifestación de pacífica, informó que Spring Street, Main Street, Los Angeles Street, Arcadia Street y la autopista Santa Mónica (101) estaban experimentando un importante atasco el domingo por la tarde.

El centro de Los Ángeles ya estaba experimentando retrasos de tráfico en el área alrededor del Crypto.com Arena, donde varias calles estaban cerradas para los Premios Grammy del domingo. La policía abrió brevemente la autopista en ambas direcciones alrededor del mediodía, cuando la manifestación había regresado a las calles. Sin embargo, los manifestantes lograron regresar a la autopista, lo que provocó otro cierre. La Patrulla de Carreteras de California declaró: "Acceder a las carreteras o caminos estatales para protestar es ilegal y extremadamente peligroso porque pone a los manifestantes, automovilistas y personal de emergencias en gran riesgo de lesiones".

La autopista se abrió por completo el domingo por la noche.

Una multitudinaria manifestación se llevó a cabo el Sabado en protesta contra las nuevas políticas de inmigración del presidente Trump, protestas que terminaron bloqueando la autopista 101 y partes del centro de Los Ángeles durante todo el día.

Un video publicado más tarde mostró a algunos manifestantes pintando grafitis en las paredes de la autopista y aparentemente vandalizando al menos un automóvil que estaba detenido en medio de la multitud.

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha cumplido su promesa de campaña de aumentar las deportaciones, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realizó redadas en las principales ciudades. La inmigración fue un punto focal importante de su campaña, y Trump prometió realizar deportaciones masivas, expulsando a personas que se encuentran en el país ilegalmente, en particular a aquellas acusadas o condenadas por delitos.