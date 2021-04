Deportan por error a residente legal de 81 años y genera indignación

LA JOYA, Texas – Una familia de La Joya indicó que uno de sus familiares estaba desaparecido y se enteró luego que había sido deportado a México, a pesar de ser un residente permanente.

Se trata de la Sra. Socorro Guardiola de Saldaña, de 81 años, cuyos parientes afirmaron que es paciente de Alzheimer.

“Ella se salió de la casa. Me imagino que se norteó, a veces eso le pasa a ella, se sale a ver si conoce el lugar, ella se salió en la noche,” dijo Jocelyn Vásquez, nuera de la señora Socorro.

De acuerdo con el reporte de la policía de La Joya, la señora Guardiola de Saldaña fue encontrada por un oficial aproximadamente a la 1:40 a.m. de este viernes.

“Hizo una parada de tráfico uno de los oficiales de aquí de La Joya hizo contacto con el joven que iba manejando lo identificó. Lo que notó el oficial inmediatamente es que en el sillón de atrás del vehículo venía una anciana y le preguntó que quién era la persona que iba atrás y el joven dijo que no sabía, dijo que no sabía quién era que solamente la había levantado de la calle. El policía la miraba normal, no se miraba que estuviera cansada, enferma todo se miraba bien,” sostuvo el sargento Manuel Casas, de la policía de La Joya.

Según autoridades, la señora Socorro le dijo al oficial que tampoco conocía al conductor por lo que le pidió que saliera del vehículo.

“Le preguntaron que donde vivía y dijo que vivía en México, y que se había cruzado el día anterior, se tuvo que hacer una decisión de pedir ayuda a la Patrulla Fronteriza porque ellos tienen un sistema donde pueden checar las huellas; hicieron contacto y de ahí ellos hicieron su búsqueda de ellos,” explicó el sargento Casa.

Pero fue hasta las 9:00 a.m. cuando la proveedora de cuidados de salud hizo el reporte a la policía de la desaparición de la señora Guardiola de Saldaña.

“Ahí fue donde se alarmó todo y nos dimos cuenta de que posiblemente era la misma la señora que se bajó del carro con ese joven que no conocía, y salió que sí era ella,” indicó el sargento Casas.

Por su parte, Vásquez comentó que “si hubiera hecho el proceso como se debe de hacer, que es correrle las huellas ellos, automáticamente hubiera salido que ella es residente. Ella vive aquí desde el 2005, la aventaron a Reynosa por el puente de Hidalgo. Ella no sabe ni para dónde va, ni a quién buscar.”

Noticias Telemundo 40 se comunicó con la Patrulla Fronteriza y, por medio de un comunicado, la agencia federal declaró lo siguiente:

“El 23 de abril de 2021, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande respondieron a una solicitud de asistencia de las autoridades locales para determinar el estado migratorio de una mujer adulta detenida. La detenida informó a los agentes que era de Miguel Alemán, Tamaulipas. Los agentes la transportaron a una instalación de la Patrulla Fronteriza donde se realizó una búsqueda biométrica y verificaciones de registros y no revelaron estado migratorio o información para contrarrestar su reclamo de ciudadanía mexicana. Posteriormente fue expulsada de Estados Unidos.

La información proporcionada más tarde ese día reveló que ella era una residente permanente admitida legalmente. Se está llevando a cabo un esfuerzo coordinado entre la Patrulla Fronteriza, la policía local y socios internacionales para localizarla y reunirla con su familia en los Estados Unidos”.

La familia confirmó a Noticias Telemundo 40 que encontró en la tarde de este viernes a la señora Guardiola de Saldaña en la ciudad de Reynosa tras su deportación.

“Si alguien padece de Alzheimer o algo similar hay unos brazaletes que se llaman medical bracelet con médicos que tienen información de la persona, los policías se dan cuenta que la persona tiene un padecimiento,” comentó el sargento Casa.