“No se ve ni placas ni uniforme”: Supuesto agente sin identificar detiene a paletero en Culver City 

Ambrosio Lozano se dedica a la venta de helados en el área de Culver City, un trabajo al que ha dedicado más de dos décadas.

Pero ahora, enfrenta una posible deportación tras ser detenido por agentes de inmigración mientras vendía sus productos el pasado lunes 23 de junio.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“No se ve ni ICE, ni placas ni uniforme”, cuenta su esposa, Ana Lozano. “Apenas iba a comenzar a trabajar cuando lo agarraron”.

Una familia está desesperada luego que una vendedora ambulante en Hollywood fuera detenida por presuntos agentes federales. Chris Cabezas reporta para Telemundo 52 a las 6 p.m. el 25 de junio de 2025.

La detención del comerciante ocurrió alrededor del mediodía, cerca de la intersección del bulevard Culver y la calle Center, en Culver City, justo frente a la Iglesia de la Resurrección. Residentes del área grabaron el hecho y avisaron a sus familiares.

Según testigos, un hombre con el rostro cubierto subió a Lozano a una camioneta sin marcas ni placas de circulación y se lo llevó.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Mi amiga me mandó un mensaje, me dijo: ‘¿Se llama Enrique?’. Sí, se llama Enrique. Y luego me mandó una foto de su carrito de paletas así abandonado”, cuenta Kimberly Noriega, sobrina de Ambrosio Lozano.

La sobrina de Lozano afirma que lograron encontrar el carrito de su tío y recoger sus pertenencias con la ayuda de activistas de la Coalición de Autodefensa Comunitaria. Ellos también los ayudaron a localizar al inmigrante, más de 24 horas después, en un centro de detención de inmigración en el centro de Los Ángeles.

“Me dice: ‘Ya me agarraron’. Lloraba y yo le dije: ‘No llores, hazte fuerte. Dios está contigo’”.

La esposa de Lozano señala que ella cuenta con residencia permanente y que iniciaron el trámite para la regularización de Ambrosio Lozano hace más de dos años. Pero el proceso no ha avanzado.

Casi la mitad de las personas actualmente bajo custodia de ICE no han sido condenadas ni acusadas de ningún delito, según otros datos.

Ella afirma que su esposo es un hombre trabajador, responsable, sin antecedentes penales y espera que eso le ayude para que no sea deportado.

“Ahorita no sabemos. Lo que Dios diga. Puede ser que lo deporten, puede ser que gane el caso. No sé. [Siento] mucha tristeza, mucho dolor. El corazón queda partido, todo. O sea, está muy feo”.