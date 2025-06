Inquietud entre migrantes por detenciones tras audiencias en cortes del condado de Los Ángeles

Los arrestos de personas en las cortes de inmigración preocupan a muchos inmigrantes.

Funcionarios del condado de Los Ángeles aseguran que agentes de inmigración confirmaron el arresto de varios inmigrantes al salir de una audiencia en un tribunal local.

La detención ocurrió esta semana en la corte del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Andrea Vélez, de 32 años, fue puesta en libertad el jueves tras ser detenida en el centro de Los Ángeles por presunta obstrucción en una operación federal de inmigración.

“Antes de llegar, pues sí me daba miedo saber que me podían deportar, pues tengo mis niños [y] no quería dejarlos”, cuenta una joven guatemalteca que pidió ocultar su identidad.

La inmigrante lleva cuatro años luchando por un estatus temporal. Ella aseguró que acudió con temor el jueves a su cita en el edificio federal de Los Ángeles.

“Estoy al tanto de informes recientes sobre agentes federales de inmigración que ingresaron al juzgado del aeropuerto y detuvieron a personas ahí mismo”, dijo el juez Sergio Tapia, encargado de presidir la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

La política del tribunal, que se estableció en 2019, alineada con el Acta de Valores de California, permite que algunas autoridades actúen en los espacios públicos de los juzgados, incluyendo ciertas acciones limitadas relacionadas con inmigración”.

La corte asegura desconocer cualquier acción previa de control migratorio en las sedes del tribunal superior del condado de Los Ángeles antes de este martes.

“Yo como personas que vengo acá venía confiada, pero al mismo tiempo venía con miedo, porque sí he escuchado que van a muchos lugares y arrestan a gente que acude a sus cortes no más porque tienen que venir”, dijo Sherly Muñoz en las afueras de la corte.

El juez Tapia asegura que las detenciones dentro de los tribunales locales afectan el trabajo de la corte y dañan la confianza del público. Además, desalienta a testigos y pone en riesgo el papel que tiene la corte como un espacio neutro, donde se resuelven conflictos de manera pacífica.

“La gente ya no va a tener la misma confianza de salir y de ir a sus citas de inmigración y de corte”, dijo Cecilia Lopez, quien acudió a una cita en un tribunal.

Telemundo 52 se comunicó con la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, para conocer si conocían sobre las redadas migratorias.

“Aunque no podemos comentar sobre acciones específicas de inmigración, no tuvimos ninguna notificación previa de la actividad que ocurrió a principios de esta semana”, respondieron en un comunicado.

El magistrado Tapia afirma que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna comunicación de funcionarios federales respecto a actividades de inmigración en los tribunales locales.