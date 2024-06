Cómo reaccionaron los defensores de los inmigrantes de Los Ángeles al cierre fronterizo

Después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva para restringir las entradas a la frontera de Estados Unidos, los grupos de defensa de los inmigrantes de Los Ángeles advierten que la nueva política perjudicaría a los inmigrantes sin reducir efectivamente el número de personas que cruzan al país.

Poco después de que Biden hiciera el anuncio el martes por la mañana, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dijo que planeaba demandar a la administración Biden, diciendo que la nueva orden ejecutiva “restringirá severamente el derecho legal de las personas a buscar asilo” y pondrá en peligro “decenas de miles de vidas”. en riesgo."

Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora”, dijo en un comunicado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. "Tenemos la intención de impugnar esto en los tribunales".

Ante la nueva orden del gobierno de EEUU, la frontera con México se cerró inmediatamente. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) también se hizo eco de la misma preocupación, expresando preocupación por aquellos que serán detenidos en la frontera.

“Es posible que veamos a mucha gente llegar a la frontera y verse obligada a esperar en condiciones difíciles”, dijo Carl Berquist de CHIRLA. "También es posible que veamos que no vienen a la frontera y esperan en otro lugar en un peligro aún mayor".

Otra preocupación es que con el cierre de la frontera habrá un aumento en el número de personas que crucen la frontera ilegalmente.

"No va a cambiar el hecho de que [los inmigrantes] van a estar allí esperando e intentando conseguir una cita bajo la ley CBP One, o simplemente cruzando sin permiso", dijo Gustavo Mora, un abogado de inmigración.

La nueva medida del presidente Biden entra en vigor de inmediato porque la nueva política se activa cuando los arrestos por entrada ilegal alcanzan los 2,500. Alrededor de 4,000 personas ya ingresan a Estados Unidos cada día. Fue un cambio de política importante en un tema crítico del año electoral que expuso a Biden a las críticas republicanas por un aumento sin precedentes de recién llegados en un año electoral.

