Agentes federales realizan nuevo operativo en el centro de Los Ángeles

Un operativo federal fue reportado en la mañana de este martes en el centro de Los Ángeles, el cual terminó con la detención de al menos dos personas.

Según los testigos, uno de los detenidos es un hombre que todos los días vende tamales en la esquina de las calles 9 y Main y, de acuerdo con las imágenes, los agentes federales llegaron a buscarlo.

En el video se ve a varios agentes tratando de someter a un hombre tirado en el suelo para esposarlo. Miembros de la organización Unión del Barrio llegaron justo en el momento en que varios oficiales con chalecos antibalas y cubrebocas negros llegan al sector, llamando la atención de varios transeúntes que dicen haberse asustado al oír la conmoción.

Omar García, un testigo de lo ocurrido, dijo que “salí y vi dos trocas y pues se los llevaron así a la fuerza. No vi muy bien porque había muchos carros, mucha gente estuvo apoyando. Me dijeron que vinieron como 15 personas, no más para llevarse como a tres que no más estaban aquí trabajando. Así, con sus chalecos, enmascarados, se los llevaron”.

Voceros de ICE dijeron en un comunicado que "el uso de mascarillas es opcional para los oficiales y agentes del ICE, en gran parte debido a la demonización del ICE por parte de grupos hostiles y funcionarios electos irresponsables. Las fuerzas del orden del ICE y sus familias están siendo blanco de ataques y enfrentan un aumento de más del 400 % en las agresiones mientras cumplen con su misión, encomendada por el Congreso, de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país".

García dijo que estaba conmocionado por el uso de la fuerza y agregó: “no está bien, pues yo conozco a esas personas y no más estaban ahí trabajando. No sé si tenían familia, a lo mejor tuvieron hijos en la escuela, o en la casa, uno nunca sabe”.

En la escena se ven también oficiales de la Policía de Los Ángeles. Al momento, los activistas denunciaron que estaban colaborando con los agentes federales.

Sin embargo, en un comunicado LAPD aseguró, que recibieron un llamado de un intento de secuestro en plena vía pública y fueron al lugar. Al llegar, estuvieron controlando a la multitud.

Aún no se ha confirmado a qué agencia pertenecen los agentes federales que realizaron el operativo. Testigos afirman que una joven también fue detenida.

De acuerdo con quienes lo presenciaron el hecho, al ver las camionetas, un adolescente salió corriendo y logró huir. Los comerciantes del área aseguran que tanto el adolescente como el vendedor de tamales y la joven son miembros de la misma familia.