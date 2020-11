Hombre sobrevive a presunto arrollamiento intencional en San Pedro

Johnnie Sandoval cuenta que está vivo de milagro tras un brutal arrollamiento del que no recuerda muchos detalles.

El hecho ocurrió el pasado domingo 8 de noviembre, alrededor de las 4 de la madrugada en el área de San Pedro. Sandoval salía de una residencia ubicada en la intersección de las calles Bandini y Santa Cruz, donde se celebraba una fiesta, cuando fue arrollado por un vehículo que lo arrastró unos 50 metros.

“Ya cuando sentí, ya alguien me estaba esperando afuera porque ya no me dio tiempo de accionar y me atropelló”, cuenta Sandoval. “No se como lo haría pero me dejó como muerto en la calle”

Sandoval permaneció hospitalizado durante cinco días con diversas fracturas en el rostro, un brazo y varias costillas. Sin embargo, aún no encuentra explicación a lo que ha ocurrido, ya que asegura que no le robaron sus pertenencias ni tampoco tiene enemigos.

“Y no le debo nada a nadie, me confundieron o enojado por el party o algo así”, señala Sandoval “Cuando sentí, ya estaba allí con los bomberos. Ya estaba yo ahí con mis amigos que me encontraron ahí a media calle”.

Aunque Sandoval no recuerda detalles del hecho, su novia cuenta que también lo golpearon y que, aparentemente, eran dos personas.

Las autoridades en la División Harbor del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informaron que están investigando el incidente. Sin embargo, no ofrecieron detalles ni pudieron confirmar o rechazar la versión de Sandoval.

Su pareja, Linda Ramirez, reconoce que hay ciertas inconsistencias en su relato debido, probablemente, a la gravedad de sus lesiones.

Mientras espera que se haga justicia, Sandoval dice sentirse agradecido por tener una segunda oportunidad de vivir.

“Si Dios nos permite, que los encuentren”, dice Sandoval. “Tienen que pagar porque está feo estar uno así, de un dia para otro, estar en manos de Dios”.