Empleados esenciales en el condado de orange tendrán que usar cubrebocas

La Junta de Supervisores del Condado de Orange aprobó el martes un mandato que exige cubrirse la cara a los empleados en muchos tipos de negocios minoristas durante la pandemia de COVID-19.

Los empleados que interactúen con el público en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia, así como en estaciones de servicio, restaurantes y otros lugares donde se preparan alimentos, deberán cubrirse la cara a partir del viernes.

Los supervisores Lisa Bartlett y Doug Chaffee apoyaron la moción del Supervisor Andrew Do. La presidenta de la junta, Michelle Steel, y el supervisor Don Wagner discreparon.

La medida se produjo una semana después de que la junta aprobó una resolución que recomienda encarecidamente los revestimientos de la cara.

"Esto se limita a los empleados que tienen que violar el distanciamiento social como parte de su trabajo, como un cajero", dijo Do.

"Esto debería estar en su lugar para proteger primero a los empleados, pero también para promover nuestra política de tratar de prevenir ... el riesgo de transmitir (coronavirus) a otros", agregó Do.

Wagner se quejó de que estaba siendo "azotado" porque la junta también aprobó una resolución que permitía a los golfistas recrearse en campos públicos y privados, pero con una serie de restricciones, como mantener cerrados los restaurantes, tiendas profesionales, campos de prácticas y baños.

Más tarde, cuando Bartlett se mudó para cerrar las playas del condado y los senderos y parques vecinos durante las próximas dos semanas durante una ola de calor esperada, su movimiento murió por falta de un segundo.

"¿Que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro mensaje al público? Dijo Wagner. “¿Estamos siendo consistentes aquí y estamos respetando a nuestros ciudadanos para permitirles llevar sus vidas y hacer sus negocios? El departamento de salud no ha dicho que deberíamos hacer todas estas máscaras todo el tiempo y ser tan pesados ​​".

Steel dijo: "Tenemos que ser consistentes aquí", y sugirió que la ordenanza de Do se convierta en una resolución que no sería ejecutable.

Do dijo que la ley debe exigir que se cubran los rostros "para mantener la coherencia con nuestra recomendación de distanciamiento social".

Argumentó que los empleados cubiertos por la ley "no tienen más remedio que violar el distanciamiento social". Tienen que. No hay forma de hacer una transacción a seis pies de distancia ".

Dijo que los empleados "entran en contacto con cientos" de clientes durante un turno.

"Lo estamos viendo prácticamente en todas partes con las barreras", dijo Do. “Esto no es demasiado pesado. Es un mínimo que deberíamos tener ".

Los funcionarios de la ciudad de Tustin han ordenado cubrirse la cara a los trabajadores minoristas, y el Ayuntamiento está preparado para considerar ratificar la orden en la reunión del martes por la noche.

Hace dos semanas, Do se movió para hacer que los recubrimientos faciales fueran obligatorios para los trabajadores de la industria alimentaria, pero la moción murió por falta de un segundo.

La semana pasada, los supervisores aprobaron una resolución que amplía una recomendación del director de salud del Condado de Orange, el Dr. Nichole Quick, "alentando fuertemente" los revestimientos para los trabajadores de negocios esenciales que permanecen abiertos durante la pandemia COVID-19.

La resolución del Supervisor Doug Chaffee la semana pasada hizo un llamado a los trabajadores de las farmacias y supermercados para que se cubran la cara y se laven las manos cada 30 minutos o cuando sea necesario.

El administrador interino de la ciudad de Westminster, Sherry Johnson, emitió el lunes una orden que obliga a cubrirse la cara en negocios esenciales con cuatro o más empleados que entran en contacto con el público.

Los funcionarios de Costa Mesa han emitido una orden que exige cubrirse la cara para negocios esenciales, y el Ayuntamiento considerará ratificarlo el martes por la noche.

Irvine ha ordenado que los trabajadores de las tiendas minoristas usen cubre bocas y obliguen a sus clientes a hacerlo también. Los gerentes de las tiendas en Irvine deben mantener una distancia de 6 pies entre los clientes y los trabajadores.

La ordenanza permanece vigente hasta el 8 de mayo, pero el Ayuntamiento puede considerar extenderla dependiendo de las circunstancias, dijo la alcaldesa de Irvine, Christina Shea.

Bartlett lideró el cargo para relajar las restricciones en los campos de golf. El condado nunca ordenó un cierre, pero la mayoría se cerró siguiendo la orden del gobernador de quedarse en casa.

Bartlett dijo que recibió horas de llamadas durante el fin de semana con solicitudes para permitir alguna actividad en los campos de golf, pero muchos no estaban seguros de lo que debería permitirse.

Los supervisores respaldaron la moción de Bartlett para permitir la recreación en los campos de golf, pero rechazaron su intento de proporcionar pautas específicas para los gerentes de los campos de golf, como la prohibición del uso de carritos de golf.

Wagner señaló que hay un campo de golf en su distrito que es demasiado montañoso para caminar. Bartlett dijo que ella también tenía uno, y sugirió que se requiera que los gerentes de los campos de golf desinfecten los carritos de golf después de cada uso y que se escalonen los horarios de salida para evitar que se congreguen demasiado cuando los grupos de golf chocan entre sí.

Do cuestionó si era "un poco prematuro" permitir más golf. "Simplemente está permitiendo a los golfistas recrearse en sus campos", dijo Bartlett. "No está abierto para los negocios, ven uno, ven todos".

Wagner apoyó la medida porque fomenta el ejercicio cuando los profesionales de la salud fomentan la actividad física y el sol como una forma de estimular el sistema inmunológico y evitar el coronavirus.

Pero Steel y Wagner no querían imponer ninguna restricción. "¿Por qué no decimos permitir el golf siempre que los campos cumplan con las órdenes de salud", dijo Steel. “Otros condados lo han hecho. No sé si queremos complicarlo todo, ya que estamos tratando de hacerlo aquí ”, dijo Wagner.

"Pasar 20 minutos discutiendo los campos de golf es probablemente algo que el público no quiere saber de nosotros", dijo Do. “Si vamos a tener orientación, hagámoslo amplio y no entremos en las malezas. Este es un paso en la dirección correcta."

Bartlett quería cerrar playas y parques y senderos adyacentes porque el Condado de Orange se ha convertido en un destino desde que los condados de Los Ángeles y San Diego cerraron sus playas. "Estamos inundados en nuestras comunidades costeras desde San Diego, Los Ángeles y el Inland Empire", dijo Bartlett. "Todos están llegando a nuestras 42 millas de costa". Bartlett dijo que los constituyentes de las ciudades costeras y los líderes electos le han estado pidiendo "alivio".

Bartlett dijo que los bañistas ignoraban el distanciamiento social y que el problema empeorará a medida que el clima se intensifique durante la próxima semana.

Wagner se opuso, diciendo: “Estamos abriendo campos de golf porque la gente necesita recrearse, pero cuando el clima es bueno no los dejaremos recrear en nuestras playas y senderos. No hay rima o razón aquí ... Se acerca el verano ... y todos tendremos que lidiar con eso ".

Bartlett dijo que la diferencia es que los condados de San Diego y Los Ángeles tienen playas completamente cerradas y parques y senderos contiguos, por lo que el Condado de Orange ahora es un imán para los amantes de la playa.

"Aprecio eso, pero no creo que debamos hacer lo incorrecto ... solo porque nuestros colegas ... hicieron lo incorrecto al agobiar a sus residentes", respondió Wagner.

Chaffee dijo que fue a una playa en Aliso Viejo a fines del mes pasado y que no vio grandes multitudes de personas violando el distanciamiento social.

"Creo que lo que funciona bien ahora es cerrar nuestro estacionamiento (lotes)" a las playas, dijo Chaffee.